Peugeot: ecco come viene immaginata una futura coupé

Da quando Peugeot ha smesso di vendere la RCZ nel 2015, la casa automobilistica del Leone si è concentrata maggiormente sui modelli crossover. La domanda che molti si fanno è cosa accadrebbe nel caso in cui in futuro il marchio di Stellantis ricominciasse a fare coupé. A questa domanda ha provato a dare una risposta il famoso designer Theottle che in un video ha mostrato il render di una ipotetica futrua auto coupé Peugeot RWD.

Ecco come sarebbe una futura Peugeot coupé secondo il designer Theottle

Il designer ha utilizzato la Toyota GR86 come base per questa sua creazione. Dal momento che Toyota e PSA sono partner da decenni, forse in un multiverso, anche Peugeot otterrà una versione del GR86. Per quanto riguarda il nome del modello, Peugeot 3086 l’autore del render ha spiegato che si tratta di una combinazione di Peugeot 308 e Toyota GT86.

La triste verità è che le case automobilistiche stanno abbandonando l’idea di essere presenti in più segmenti di mercato possibili per concentrarsi su quelli più redditizi. Le coupé sono state da sempre un tipo di auto che è stato venduto con numeri molto limitati, il che le trasforma in modelli costosi o semplicemente impedisce loro di raggiungere le linee di produzione.

In un mondo di SUV e crossover, le coupé stanno lentamente svanendo con le station wagon e altri fantastici stili di carrozzeria. Per fortuna, nessuna questione di costi o redditività impedisce ad artisti come Theottle di immaginare come potrebbero essere queste auto anche se poi difficilmente le vedremo nella realtà principalmente per questioni legate ai costi di produzione e sviluppo che non giustificherebbero l’investimento.

Ti potrebbe interessare: Peugeot: ad agosto la casa automobilistica francese di Stellantis ha registrato la più alta crescita nelle vendite in Brasile