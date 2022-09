Peugeot: ad agosto ha registrato la più alta crescita in Brasile

Peugeot ha continuato ad ottenere risultati ben al di sopra della media di mercato nella seconda metà del 2022. Tra i mesi di gennaio e agosto, la casa del Leone ha registrato 29.513 unità immatricolate in Brasile, con una crescita del 69% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In quest’ultimo caso, riuscì a vendere 17.506 esemplari e a conquistare una quota di mercato pari al 2,4%.

Questi numeri collocano il brand di Stellantis come leader in crescita e al secondo posto per volume con 12.007 unità rispetto al 2021, quando questo indice era dell’1,3%. Si tratta di una performance che riflette la forza della casa automobilistica francese nel mercato brasiliano e conferma che i consumatori sono sempre più coinvolti dai suoi modelli.

Peugeot: nei primi otto mesi del 2022 ha venduto oltre 29.000 esemplari

Nel mese scorso, il marchio francese ha venduto 4334 veicoli, un forte aumento che ha raggiunto il 76% rispetto ad agosto 2021, che aveva venduto 2463 esemplari. Questa performance ha posto Peugeot al nono posto nella classifica del mese tra i marchi più venduti, in un periodo in cui il mercato ha registrato un calo delle immatricolazioni dell’8%. La migliore posizione del Leone nel 2021 era stata l’11° posto.

L’auto più venduta è stata ancora una volta la Peugeot 208, che da giugno ha registrato risultati significativi nel segmento B delle hatch. Da inizio anno sono state vendute 20.710 unità, la più alta del segmento, rispetto allo stesso periodo da gennaio ad agosto 2021 (quota di mercato del 132%).

Il successo di vendita della 208 è dovuto anche all’arrivo del nuovo motore Firefly da 1 litro, disponibile sulla hatch da maggio. Il motore a tre cilindri, che si distingue per la meccanica tecnologica, ottimizzata e intelligente, è in grado di offrire un’ottima guidabilità, prestazioni nei cambi di marcia e sospensioni confortevoli. La vendita del modello con il nuovo motore rappresenta, finora, il 25% del volume totale delle Peugeot 208 vendute.

Ottima anche la performance del veicolo commerciale leggero Peugeot Partner Rapid, che con 893 unità immatricolate ad agosto si è collocato al secondo posto nel segmento con un volume di vendita del 31%.

Il Peugeot e-Expert 100% elettrico è stato consegnato 120 volte nel mese scorso. Separando il segmento dai soli veicoli elettrici, il furgone a zero emissioni della casa del Leone ha raggiunto la leadership con l’89% di quota.

L’EV combina una facile ricarica con bassi costi di manutenzione, guidando ulteriormente il riposizionamento del mercato elettrico di Peugeot in Brasile, che ha tra i suoi pilastri strategici il movimento Move To Electric.