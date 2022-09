Jeep Grand Wagoneer 4xe: emergono nuovi dettagli

In occasione del recente 4xe Day, il marchio Jeep si è concentrato su tre nuovi veicoli completamente elettrificati che sono stati svelati in quella occasione. Tuttavia quelle non sono state le uniche novità per la casa americana. Infatti il capo di Jeep North America, Jim Morrison, ha mostrato rapidamente un’anteprima dell’imminente Jeep Grand Wagoneer 4xe durante l’evento, in cui abbiamo appreso alcuni dettagli minori sul veicolo elettrificato Jeep premium.

Ecco gli ultimi dettagli emersi sulla futura Jeep Grand Wagoneer 4xe

Il SUV a tre file più grande e lussuoso di Jeep sarà elettrificato con un propulsore ibrido plug-in. Jim Morrison di Jeep ha mostrato un primo modello di questo SUV nell’annuncio del “4xe Day” di questa settimana. Sappiamo che sarà un ibrido plug-in perché l’azienda ha mostrato una porta del caricatore sul parafango anteriore lato guida.

Jim Morrison ha detto che il futuro Grand Wagoneer 4xe avrà un’autonomia combinata di oltre 800km. In pratica sarà in grado di andare da New York negli USA a Toronto in Ontario, Canada con una sola carica iniziale. La società non specifica nient’altro su questo prossimo propulsore. Di per sé, una autonomia di 800 km non è così impressionante per un ibrido plug-in. Tuttavia considerando che questo è un SUV enorme che probabilmente offrirà anche una guida solo elettrica limitata, la cosa diventa molto più attraente.

Possiamo solo ipotizzare che Jeep utilizzerà un motore “Hurricane” I6 turbo da 3,0 litri e lo combinerà con un motore elettrico e una trasmissione automatica per molta potenza e un po’ di autonomia completamente elettrica. Ricordiamo infine che Jeep Grand Wagoneer 4xe arriverà nel 2024 e sarà costruito presso lo stabilimento di assemblaggio di Warren nel Michigan. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità emergeranno.

