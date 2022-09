Jeep Avenger, dove sarà prodotta: sarà la prima di una serie

Il nuovo modello di Jeep, l’Avenger, sarà prodotto in serie quest’anno nello stabilimento Stellantis (ex Fiat) di Tychy, in Polonia. Gli esemplari saranno commercializzati nei mercati europei, ma anche in Giappone e Corea del Sud.

Nel dicembre 2020, la società Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato l’espansione e la modernizzazione della fabbrica di Tychy per un valore di circa 1,6 milioni di euro, che richiederà diversi anni per essere portato a termine. Il suo obiettivo era quello di avviare la fabbricazione dell’apripista di tre future proposte (anche in declinazione elettrica e ibrida) nella seconda metà del 2022. Si trattava di una Jeep, una Fiat e un’Alfa Romeo.

Jeep Avenger, dove vedrà la luce il baby suv del marchio a stelle e strisce: nei prossimi due anni verrà il turno di Fiat e Alfa Romeo

È noto da parecchio tempo che le nuove Jeep usciranno per prime dalle catene di montaggio. I piani alti di Stellantis hanno finalmente rivelato giovedì quale new entry in catalogo sarà realizzate a Tychy, vale a dire la Jeep Avenger.

L’auto sarà presentata ufficialmente il 17 ottobre al Salone di Parigi. Nel mese di novembre, le unità iniziali lasceranno l’impianto, il decimo al mondo dove vedono la luce i veicoli della Casa statunitense.

Il suv Jeep Avenger di quattro metri con trazione integrale sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Stando alle affermazioni dei portavoce Stellantis, percorrerà fino a 400 km in autonomia. Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo e di quanto sarà la tiratura annuale complessiva.

Come sottolineato da Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Polonia, la produzione di nuovi modelli a Tychy partirà nel 2023, nel caso della Fiat e nel 2024 nel caso dell’Alfa Romeo.

La struttura FCA Poland di Tychy, edificata nel 1972-75, occupa oltre 2,4 milioni di metri quadrati, di cui 0,5 destinati a capannoni e uffici. Dal 1975 alla fine del 2020, il centro ha costruito un totale di 10,5 milioni di auto, tra cui le Fiat 126p (2,2 milioni), Cinquecento (1,2 milioni), Seicento (1,3 milioni), Panda (2,2 milioni), 500 (2,5 milioni) e Lancia Ypsilon (0,5 milioni). Attualmente, sorgono qui la Fiat 500, la Lancia Ypsilon e l’Abarth 500. In merito, invece, alla manodopera vi trovano occupazione quasi 2 mila dipendenti.

Fonte: Katowice.Wyborcza.pl