Stellantis: produzione ancora ferma a Tychy in Polonia

La fabbrica polacca Stellantis a Tychy è stata colpita da problemi che stanno impedendo la produzione di auto. Gli stabilimenti di FCA Polonia sono fermi per mancanza di componenti. Le fabbriche automobilistiche di tutto il mondo stanno riscontrando problemi di produzione. I tempi di fermo sono causati da interruzioni nella fornitura di parti e componenti necessari per la produzione. Da oggi la produzione nello stabilimento Stellantis (ex FCA) di Tychy è stata interrotta.

Stellantis: continua lo stop della produzione a Tychy per mancanza di componenti

Di recente, il gruppo Stellantis ha annunciato nuovi investimenti in un progetto strategico realizzato nello stabilimento di Tychy. Riguardavano l’ampliamento e l’ammodernamento dello stabilimento di FCA Polonia e dureranno diversi anni. Il loro obiettivo era avviare la produzione in serie del primo di tre nuovi modelli di autovetture per i marchi del gruppo nella seconda metà del 2022.

Le auto Jeep, Fiat e Alfa Romeo annunciate sono modelli tecnologicamente avanzati basati su un nuovo concetto di mobilità. Saranno prodotti utilizzando i più avanzati sistemi di propulsione, inclusa la propulsione completamente elettrica.

L’interruzione della produzione a Tychy è prevista per il 5-6 settembre, tuttavia, come confermano persone legate alla fabbrica, si teme però che le interruzioni si ripresentino. L’informazione sullo stop alla produzione è stata confermata dal portavoce dello stabilimento.

“Confermo oggi e domani i tempi di fermo nello stabilimento di autovetture di Tychy. Il motivo – mancanza di componenti per la produzione” – ha scritto Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Poland SA in una corrispondenza alla nostra redazione. La pausa dovrebbe terminare il 6 settembre e la produzione riprenderà mercoledì 7 settembre. Vedremo dunque che novità arriveranno da Stellantis in questi giorni a proposito di questo stop e se davvero la produzione riprenderà dopodomani.

