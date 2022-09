Lancia: ecco quale potrebbe essere la quarta nuova auto

Lancia finalmente dopo anni difficili senza novità alla sua gamma e con una presenza sul mercato solo ed esclusivamente in Italia sembra destinata a tornare alla ribalta nel mercato auto premium in Europa. La casa automobilistica piemontese sarà infatti rilanciata in grande stile dal gruppo Stellantis.

Ecco quale potrebbe essere il quarto modello ad arricchire la gamma di Lancia dopo il 2028

Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha già promesso tre nuovi modelli. Il primo ad arrivare sarà la nuova Ypsilon nel 2024 che riporterà il marchio in Europa entro la prima metà di quell’anno. I primi paesi in cui il modello arriverà saranno Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

Successivamente, nel corso del 2026 toccherà alla futura ammiraglia del marchio che sarà un SUV coupé che si potrebbe chiamare Lancia Aurelia e che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. L’auto avrà una lunghezza intorno ai 460 cm.

Nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta, forse il modello più atteso tra i tre annunciati. Infatti si tratta dell’erede di una vettura entrata nell’immaginario collettivo grazie ai grandi risultati ottenuti nel motorsport. L’auto tornerà con uno stile molto fedele a quello della vettura anni ’80 anche solo con motore completamente elettrico.

Quello che in tanti si domandano è quali altre auto arriveranno ad arricchire la gamma della casa italiana nel caso in cui il rilancio del marchio premium di Stellantis dovesse riuscire. In pole position per arricchire la gamma di Lancia dopo il 2028 ci sarebbe una nuova ammiraglia, una berlina di grandi dimensioni con la quale il marchio potrebbe anche pensare di andare oltre l’Europa seguendo le orme di Alfa Romeo.

La vettura che potrebbe prendere il nome di nuova Lancia Thema potrebbe tornare sul mercato nelle vesti di berlina crossover con l’obiettivo di fare bene in mercati quali Cina e Stati Uniti. Sempre a proposito di futuri modelli di Lancia non ancora ufficialmente confermati, qualche chance sembra avere anche una futura auto sportiva che potrebbe sfruttare una partnership con Alfa Romeo o Maserati per essere realizzata in edizione limitata.

