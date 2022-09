Lancia Delta Integrale: nuovo restomod del mitico modello [Foto]

I restomod della Lancia Delta Integrale vanno ancora forte, ma questa volta non abbiamo il revival dell’edizione da strada. Qui abbiamo una versione completamente modernizzata della Deltona, che ha partecipato regolarmente al Gruppo A.

Ecco il restomod di Lancia Delta Integrale realizzato da Maturo Competition

Il Maturo Stradale, come viene chiamato questa vettura, è un restomod completo della Lancia Delta Integrale da corsa, opportunamente modificato per uso stradale. Maturo Competition Cars è un’azienda olandese specializzata nel restauro di auto Lancia e altre vetture da rally, impegnata da 5 anni al progetto di revival della Integrale secondo gli standard odierni. Lo Stradale è basato sulla Integrale 16V Gr. A, ma il suo telaio è rinforzato con oltre 250 punti di saldatura aggiuntivi per migliorare la rigidità torsionale. Il telaio viene poi sabbiato e dotato di roll bar integrato, che rende la costruzione ancora più rigida.

La parte esterna riprende una scocca interamente in fibra di carbonio, che fa risparmiare 50 kg rispetto a quella della Delta Gr. R. Il peso totale è limitato a soli 1.050 kg, rendendo la Stradale 140 kg più leggera della Lancia Delta Integrale Evo.

Il motore Lampredi 2.0 litri quattro cilindri turbo è stato rinnovato da zero, con una nuova testata, alberi a camme, valvole, pistoni, bielle, iniettori e turbo. La pressione massima ora si attesta a 1,8 bar (da 1,2) ed è facilitata dal doppio collettore aspirazione-scarico ridisegnato, che porta a una potenza che supera i 360 cavalli e 500 Nm di coppia.

Con un rapporto chilo per cavalli di 2,91 e una tale dinamica, va da sé che anche le sospensioni, i freni e la trasmissione sono stati migliorati. L’allestimento beneficia di ammortizzatori a controllo elettronico, regolabili sia in termini di rigidità che di altezza. Tre diverse impostazioni (Rally, Race e Highway) offrono diverse combinazioni di smorzamento e altezza da terra, accompagnate da freni a disco Delta Gr. A. Dischi 330 mm. all’anteriore e 282 mm al posteriore.

La vettura dispone di cerchi EVO Corse da 17 pollici, ma trattandosi di un impianto frenante da corsa non c’è l’assistenza idraulica. La potenza si trasferisce a tutte le ruote tramite i nuovi differenziali di bloccaggio anteriore-posteriore e cambio manuale a 5 marce rinforzato, disponibile a richiesta con 1a marcia inferiore (dogleg) e dritta, per una sensazione di rally ancora maggiore.

All’interno troviamo sedili Sparco in fibra di carbonio e una plancia realizzata nello stesso materiale, che si ispira a quella della Delta da corsa. Spicca il bottone ‘Juha’, che omaggia Juha Kankkunen e i suoi 2 campionati vinti con Deltona (1987 e 1991). La sua funzione, tuttavia, rimane per il momento avvolta nel mistero in quanto Maturo non ha fornito spiegazioni. Gli olandesi offrono la possibilità di installare sedili avvolgenti e posteriori, nella configurazione a quattro posti della Stradale.

La produzione della Maturo Stradale sarà limitata a 10 unità, con un prezzo ancora sconosciuto. A giudicare dagli altri restomod di Lancia Delta Integrale, il prezzo di certo non sarà inferiore a 500.000 euro.

