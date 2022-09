Fiat: con le future auto si alzerà di livello

Fiat nei prossimi anni è destinata a far parlare molto di se nel mondo dei motori. La casa automobilistica di Torino infatti lancerà numerose novità a cominciare dal prossimo anno. Nel 2023 infatti, come confermato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares, saranno addirittura due le nuove auto che il marchio automobilistico svelerà.

Fiat: miglioramento di immagine e di qualità con le future auto

La prima ad arrivare dovrebbe essere il B-SUV prodotto a Tychy in Polonia. La seconda auto invece sarà la supermini di segmento B che dovrebbe essere prodotta sempre nell’est europeo forse a Kragujevac. Poi nei prossimi anni toccherà anche all’erede di Tipo e quella di 500X.

Al momento di queste auto sappiamo che nasceranno tutte sulle nuove piattaforme di Stellantis e che saranno tutte elettriche. Ma oltre alle innovazioni tecnologiche con queste auto Fiat punta anche a migliorare la propria immagine offrendo veicoli di elevata qualità.

Quindi non si punterà solo su prezzi bassi ma anche su una qualità e una attenzione ai dettagli che probabilmente fino a questo momento non si è mai registrata prima nella storia della principale casa automobilistica italiana.

Con l’arrivo del primo modello, che come dicevamo poc’anzi dovrebbe essere il futuro B-SUV made in Polonia avremo un primo assaggio di quello che la casa italiana intende fare nei prossimi anni con la sua gamma di auto. Ricordiamo che il marchio di Stellantis ha intenzione di lanciare vetture di valenza globale che possano essere vendute in tutto il mondo.

Fiat infatti smetterà di realizzare auto solo per un continente come fa adesso. Inoltre il marchio torinese proverà una volta per tutte a conquistare anche il mercato auto americano grazie ad alcuni dei suoi futuri modelli che dovrebbero essere particolarmente adatti per fare bene in Nord America.

