Opel Corsa 40 Anniversary: edizione limitata e celebrativa

Le ricorrenze anagrafiche vanno festeggiate nel migliore dei modi. L’Opel Corsa 40 Anniversary rende onore agli otto lustri di vita del modello, che ha segnato la storia del marchio tedesco. Questa vettura di segmento B, il cui nome è entrato nella cultura popolare, iniziò la sua avventura commerciale nel 1982. Luminoso il suo ciclo di vita, con numeri produttivi di alto livello.

Per celebrare degnamente il quarantesimo compleanno, la casa di Rüsselsheim propone alla clientela un’edizione speciale in tiratura limitata, che può essere acquistata online. L’equipaggiamento è al top di gamma, perché gli anniversari importanti vanno festeggiati in pompa magna. Nel caso in esame, poi, si tratta di un’automobile che ha fatto molto bene all’immagine e alle sorti finanziarie del costruttore teutonico.

Un modello entrato nella storia

L’Opel Corsa è stata una vettura di grandissimo successo e continua ad esserlo. Onorarne la storia con un modello speciale era doveroso. Il compito è stato assegnato ad una versione ad hoc, battezzata 40 Anniversary, che farà la gioia dei clienti, anche in virtù delle sapienti analogie e dei raffinati richiami alla prima generazione del modello, quello per intenderci, del 1982. Moderna e semplice la modalità per ordinare questa creatura, in versione elettrica o con un efficiente motore termico: con un semplici clic del mouse, seguendo la procedura di acquisto online. L’offerta è esclusivamente digitale.

Previsti solo 1982 esemplari in tutta Europa. La tiratura limitata e l’ampio bacino di sbocco impongono ai potenziali clienti una certa velocità nella conclusione del contratto. Altrimenti il rischio è quello di non farcela in tempo, mancando l’acquisto. L’Opel Corsa 40 Anniversary con il cuore a scoppio è immediatamente disponibile online. Per la versione elettrica a batteria bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La casa di Rüsselsheim, infatti, comincerà a prendere gli ordini a partire dal 14 settembre. Queste le parole di Ciro Papa, responsabile Marketing di Opel Italia:

“Un’automobile straordinaria merita un metodo di vendita innovativo. Per questo motivo offriamo Opel Corsa 40 Anniversary esclusivamente online. In questo modo per i nostri clienti diventa ancora più semplice assicurarsi il veicolo del giubileo. Basta cliccare il tasto comodamente seduti sul proprio divano, scegliere il concessionario dove riceverla, attendere che l’auto venga consegnata e poi godersela”.

Opel Corsa 40 Anniversary: caratteristiche distintive

L’Opel Corsa 40 Anniversary mette subito in evidenza la sua natura celebrativa. Il nome del modello è molto esplicativo. Questa vettura viene offerta in un nuovo colore della carrozzeria chiamato “Rekord Red“. Una tinta non casuale, scelta con molta accuratezza, perché ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale. Il contrasto cromatico è dato dal tetto nero e da diversi dettagli nella stessa tinta. Il nero lucido, con inserti color grigio opaco, torna in scena sui cerchi in lega leggera da diciassette pollici, che esaltano il piglio sportivo della vettura.

Lo spirito rievocativo emerge anche nell’abitacolo, che miscela la modernità ad alcuni rimandi alla tradizione. Gli amanti più nostalgici dell’iconico modello tedesco non faticheranno a trovare dei collegamenti storici nella moderna interpretazione della finitura in tartan dei sedili, tipica della vettura delle origini. Trattandosi di una serie speciale in tiratura limitata, ogni esemplare di questa serie celebrativa avrà in bella vista una targhetta numerata, da 0001 a 1982, per indicare l’appartenenza alla famiglia, con la cifra progressiva di pertinenza, in relazione al momento in cui il suo ciclo produttivo è andato a termine.

Numerose funzioni di comfort e di sicurezza sono di serie nell’Opel Corsa 40 Anniversary, ma questa non è una novità, perché la vettura del “fulmine”, anche nella versione standard, segue la stessa filosofia. Della dotazione, fra l’altro, fanno parte la Radio Multimedia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), i fari anteriori LED, i sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni. Niente male, vero?