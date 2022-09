Opel taglierà altri mille posti in Germania

Opel vuole ridurre ulteriormente la sua forza lavoro nelle tre sedi tedesche di Rüsselsheim, Eisenach e Kaiserslautern. In consultazione con il comitato aziendale, il programma di uscite volontarie sarà aperto ad altri 1.000 dipendenti, ha annunciato giovedì la casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis in una riunione interna.

Sono possibili pensionamenti parziali, anticipati e TFR. Il resto della forza lavoro riceverà quindi protezione contro il licenziamento fino alla metà del 2027, come ha confermato un portavoce dell’azienda. Già alcuni mesi fa in Germania era circolata la voce su un ulteriore taglio del numero di dipendenti da parte di Opel.

Opel ha annunciato una riduzione ulteriore di mille posti di lavoro in tre fabbriche in Germania

Il passo risale a un punto chiave dell’accordo con il consiglio di fabbrica del 2019. Secondo questo, un’altra ondata di indennità di fine rapporto con un massimo di 1.000 dipendenti è possibile anche nel prossimo anno se la protezione contro il licenziamento per la restante forza lavoro viene estesa al 2029. Alla fine del 2021, circa 14 mila persone lavoravano ancora per Opel sotto il gruppo Stellantis in Germania. Prima dell’avvento di Stellantis i dipendenti del marchio del fulmine in Germania erano 19 mila.

Secondo un rapporto di “Handelsblatt”, i tagli previsti saranno compensati dall’assunzione selettiva di personale specializzato, come il quotidiano ha appreso da fonti interne. 170 giovani hanno recentemente iniziato un apprendistato presso Opel. Inoltre, gli abitanti dell’Assia erano alla ricerca specifica di specialisti di software e di alcuni designer. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dalla Germania nei prossimi giorni per il gruppo Stellantis.

