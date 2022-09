Opel Kadett: la popolare compatta compie 60 anni

Opel è stata la prima casa automobilistica a lanciare sul mercato nel 1936 un’auto compatta adatta alle famiglie e soprattutto conveniente: la Opel Kadett. Con il suo corpo in acciaio e il peso ridotto, è stata pioniere di questo segmento.

Tuttavia, il capostipite della moderna classe compatta fu in realtà la Kadett A del 1962. Il grande bagagliaio, lo spazio per quattro persone, il motore prestante e i bassi costi di gestione furono le chiavi del successo. Fu proprio l’auto giusta per il miracolo economico tedesco. La casa automobilistica tedesca ha prodotto quasi 650.000 unità tra il 1962 e il 1965.

Opel Kadett: la vettura festeggia quest’anno il suo 60° anniversario

60 anni fa, il brand tedesco, che quest’anno celebra il suo 160° anniversario, ha aperto una nuova era con la Opel Kadett A, proprio come fa ancora oggi con l’Astra di sesta generazione. Il best seller della classe compatta continua la tradizione del costruttore di democratizzazione delle innovazioni ed è disponibile per la prima volta come ibrida plug-in e nel 2023 come veicolo elettrico a batteria.

Inoltre, la nuova Astra a cinque porte e l’Astra Sports Tourer station wagon offrono tecnologie all’avanguardia, come l’IntelliLux Pixel Light adattivo e antiriflesso con i suoi 168 elementi LED. La nuova Astra è anche una dichiarazione di design per il marchio tedesco. È “Pure and Bold” con il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. All’interno, l’abitacolo presenta il Pure Panel, un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intuitiva e completamente digitale di ultima generazione.

Negli anni ’50 e ’60, Opel ristrutturò la sua gamma di modelli. Durante il periodo del miracolo economico, le auto pratiche ed economiche erano molto richieste. Nel 1962, l’azienda costruì un impianto di produzione completamente nuovo a Bochum (Germania) solo per la Kadett A. La prima unità uscì dalla catena di montaggio nell’ottobre 1962.

La nuova Opel Kadett era un ottimo esempio di costruzione leggera. La berlina pesava appena 670 kg mentre la Caravan, che seguì poco dopo, solo 720 kg. Inoltre, la Kadett era estremamente conveniente. Il listino partiva da 5075 marchi tedeschi.

Gli ingegneri hanno mantenuto la produzione il più semplice possibile. Il corpo consisteva di sole 12 parti principali. Le fiancate erano realizzate in un’unica lamiera d’acciaio. Anche i bassi costi di manutenzione della vettura erano dovuti al suo design.

Grazie ai giunti esenti da manutenzione nelle sospensioni e nello sterzo, l’auto non necessitava di ingrassatori. Un’ispezione di 10.000 km, compresi i materiali, costa solo circa 30 marchi tedeschi.

Proponeva tutti i vantaggi di un veicolo degli anni ’60

La Opel Kadett offriva tutti i vantaggi che rendevano desiderabile un veicolo degli anni ’60. Un design elegante, un’elevata flessibilità, delle tecnologie innovative e delle funzionalità pratiche. La linea di cintura era bassa mentre le ampie superfici vetrate fornivano una buona visibilità.

Lo spazio interno ha stupito i precedenti conducenti di piccole auto. Questo perché quattro persone potevano viaggiare in tutta comodità. Inoltre, il tappo del serbatoio del carburante era all’esterno. “Non sentirai mai odore di benzina nel bagagliaio” fu il saluto ironico rivolto a Wolfsburg. Lo spazioso bagagliaio era quindi riservato esclusivamente ai bagagli.

Con il suo moderno motore anteriore raffreddato ad acqua, la Kadett a trazione posteriore offriva un altro vantaggio di design rispetto al Volkswagen Maggiolino. Il quattro cilindri da 993cc inizialmente produceva 40 CV e dal 1963 alimentava anche la nuova Opel Kadett Caravan.

Il vivace propulsore ha impressionato per la sua erogazione spontanea di potenza ed elasticità, consentendo alla vettura di raggiungere una velocità massima di 120 km/h. Il motore S da 1 litro da 48 CV, utilizzato per la prima volta nella nuova coupé del 1963, raggiungeva addirittura i 130 km/h.

“L’Opel Kadett rimane insolitamente bene nella sua corsia in curva e su superfici irregolari”, si legge in un opuscolo di vendita contemporaneo. La distribuzione equilibrata del peso e il nuovo assale posteriore hanno contribuito a una manovrabilità neutra e sicura.

Un vantaggio significativo della Kadett A era che un’intera gamma di modelli con berlina, coupé e station wagon poteva essere costruita sulla stessa piattaforma. Al Salone di Ginevra del 1963, circa sei mesi dopo il debutto della berlina, il marchio di Stellantis presentò la Opel Kadett A Caravan, la prima station wagon tedesca compatta.

Un’aggiunta molto popolare fu il sedile a panca per bambini rivolto verso il retro, che consente di ospitare fino a sei persone. Opel divenne rapidamente il leader di mercato nel segmento. Entro la metà degli anni ’60, quasi 1 station wagon su 2 in Germania era una Opel. Da allora, un’auto come furgone (car-a-van) ha fatto parte di ogni nuova generazione di Kadett e Astra.