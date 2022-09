Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: un render prova ad ipotizzare il suo design

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà la prossima grande novità che sarà svelata da Alfa Romeo in attesa del lancio del B-SUV prodotto in Polonia il cui debutto è previsto per il mese di marzo del 2024. Imparato nelle scorse settimane ha confermato che la concept car di questa auto sarà rivelata agli inizi del 2023, mentre la versione di produzione la vedremo nel 2025.

Sarà questo l’aspetto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale?

In attesa di sapere effettivamente come sarà la nuova Alfa Romeo 33 Stradale segnaliamo che un nuovo render è apparso nelle scorse ore sul web ad immaginare quello che sarà l’aspetto della nuova sportiva del Biscione. Si tratta di un render realizzato dal sito Motor.1 che ha provato ad ipotizzare quelle che saranno le linee di design di questo atteso modello destinato sicuramente a far parlare molto di se nel mondo dei motori quando finalmente debutterà.

Appare evidente che questo render in parte si ispirato al nuovo design del SUV Alfa Romeo Tonale che del resto sarà una sorta di punto di riferimento per le future auto del Biscione per quanto riguarda lo stile. In particolare notiamo la presenza di gruppi ottici full LED sottili con una forma allungata fino al cofano.

Per quanto riguarda invece il motore, al momento non è chiaro se la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, o come si chiamerà questa futura auto sportiva del Biscione, arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento oppure con motore a combustione. Secondo alcuni questa auto potrebbe essere una sorta di canto del cigno del motore V6 di Giulia e Stelvio Quadrifoglio che qui otterrebbe ancora più cavalli.

Altri invece propendono per l’ipotesi che l’auto arrivano sul mercato nel 2025 inevitabilmente avrà un motore elettrico al 100 per cento. In ogni caso l’auto arriverà solo in edizione limitata e come anticipato dal CEO Jean Philippe Imparato sarà molto costosa. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso veicolo.

Ti potrebbe interessare: Bottas: il finlandese tra le strade di Milano: il video omaggio di Alfa Romeo al circuito di Monza