Nuova Alfa Romeo MiTo: ecco in che vesti potrebbe tornare

Di una nuova Alfa Romeo MiTo per il momento non c’è traccia nei piani futuri di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione infatti ha già anticipato per sommi capi quelli che saranno i futuri modelli che arriveranno da qui al 2027. Dopo Tonale presentato a febbraio e arrivato sul mercato a giugno, toccherà ad un SUV ancora più compatto che sarà presentato nel marzo del 2024 e sarà anche la prima auto completamente elettrica del marchio.

Nuova Alfa Romeo MiTo: tornerà in futuro?

Poi successivamente arriveranno le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e infine una nuova ammiraglia che probabilmente non sarà un SUV ma una via di mezzo tra un crossover e una berlina. Questa auto sarà sviluppata negli Stati Uniti con l’obiettivo di conquistare il pubblico nord americano ma sarà anche venduta in Europa e prodotta sempre in Italia. Il nostro paese continuerà infatti ad essere il centro nevralgico dello storico marchio del Biscione anche in futuro.

Tuttavia, nonostante il futuro di Alfa Romeo sia ben delineato qualcuno ipotizza che qualora il rilancio avrà avuto successo, nella gamma della casa automobilistica del Biscione possano arrivare anche altri modelli tra cui appunto una nuova Alfa Romeo MiTo. La vettura tuttavia avrebbe poco da spartire con la vecchia MiTo.

Questo modello infatti tornerebbe di nuovo ad essere la entry level della gamma della casa automobilistica del Biscione ma nelle vesti di crossover compatto lungo circa 400 – 410 cm. Considerato che il futuro B-SUV avrà una lunghezza intorno ai 430 cm c’è ancora spazio per portare sul mercato un altro modello. Si tratterebbe insomma di una operazione alla stregua di quella di Jeep che nei prossimi anni farà convivere nella sua gamma Jeep Avenger e Jeep Renegade.

Al momento comunque si tratta di semplici ipotesi ed in ogni caso se ne parlerebbe non prima del 2028. Quindi ci sarà tempo per capire se davvero il progetto di una nuova Alfa Romeo MiTo sia fattibile o se invece è destinato a rimanere una semplice voce di corridoio.

