Nuova Fiat 124 Spider: ecco quale potrebbe essere il suo design [Render]

Nuova Fiat 124 Spider è un’auto che difficilmente vedremo in futuro. Infatti la principale casa automobilistica italiana attualmente sembra orientata verso il lancio di modelli totalmente diversi dalla celebre spider che è stata commercializzata per l’ultima volta dal 2016 al 2019 e realizzata in Giappone grazie alla partnership con Mazda. L’auto infatti era una sorta di clone della Mazda MX-5 Miata.

Ecco come viene immaginato l’aspetto di una nuova Fiat 124 Spider

Nonostante i buoni propositi di Fiat, la vettura si rivelò un vero e proprio fiasco tanto che dopo appena tre anni la casa di Torino decise di farla uscire di produzione. Nonostante ciò l’auto continua ad avere molti estimatori.

Nei giorni scorsi un nuovo video render realizzato dal designer Tommaso D’Amico e pubblicato sul suo canale di YouTube ha mostrato quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat 124 Spider. L’autore di questo render ha cercato di coniugare alcune degli elementi ricorrenti nelle ultime Fiat uscite sul mercato con quelli della vettura che negli scorsi decenni ha fatto sicuramente la storia della casa automobilistica torinese.

Si tratta di un render sicuramente molto riuscito che non a caso sta ricevendo molti apprezzamenti sul web. Molti apprezzano la linea più filante ed elegante di questo modello rispetto alla versione originale. Chissà che un domani Fiat, una volta completata la sua transizione verso la mobilità elettrica con l’arrivo di una serie di nuovi modelli come ad esempio la nuova Fiat Panda e un SUV di segmento B, non decida di riportare nella sua gamma un simile modello.

