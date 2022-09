Bottas penalizzato di almeno quindici posizioni a Monza

Arrivano cattive notizie per Valtteri Bottas. L’esperto pilota finlandese perderà non meno di 15 posizioni nella griglia di partenza del GP d’Italia che si disputerà questo week end nel circuito di Monza che compie 100 anni.

La penalizzazione sarà dovuta al fatto che il pilota sarà costretto a cambiare l’intero motore. Tutto questo a causa della rottura prodotta nel Gran Premio d’Olanda, che ha costretto il pilota del team Alfa Romeo F1 al ritiro quando già la gara aveva superato la sua metà.

A Monza penalizzazione di almeno 15 posti in griglia per Valtteri Bottas

Il Team del Biscione ha deciso di non aspettare altri Gran Premi e di penalizzare il finlandese subito. Questo in quanto nei prossimi Gran Premi che si disputeranno a Singapore e Suzuka una penalizzazione renderebbe praticamente impossibile per Bottas arrivare in zona punti. A Monza invece sfruttando la velocità della monoposto di Alfa Romeo la possibilità di recuperare sarebbero maggiori per il pilota finlandese.

Ovviamente la Ferrari è stata messa in allarme, perché il motore rotto era relativamente nuovo e questo mette in evidenza i problemi di affidabilità che sta avendo il motore italiano. Bottas era già stato penalizzato per la prima volta in Austria, dove aveva cambiato l’intero sistema propulsivo tranne la batteria.

Frederic Vasseur, numero uno di Alfa Romeo F1 team, spera che questo nuovo propulsore possa reggere a lungo senza che siano necessari ulteriori cambiamenti. Ricordiamo che proprio a Jeddah e Silverstone, due piste dove la velocità di punta è fondamentale, le monoposto di Alfa Romeo hanno avuto problemi al motore che hanno impedito loro di ottenere punti in piste favorevoli.

Nonostante questo, l’Alfa Romeo si trova attualmente in sesta posizione nel Campionato Costruttori. La penalità che subirà Valtteri Bottas non sarà l’unica in questo Gran Premio d’Italia che si svolgerà domenica. Infatti sappiamo già che Lewis Hamilton cambierà il propulsore mentre Mick Schumacher il cambio. E’ forse non saranno i soli a subire penalizzazioni in griglia.

Ti potrebbe interessare: Bottas tra le strade di Milano: il video omaggio di Alfa Romeo al circuito di Monza