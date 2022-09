Nuova Alfa Romeo Alfetta: il suo ritorno potrebbe sorprendere

Di una nuova Alfa Romeo Alfetta si parla regolarmente ogni volta in cui si fanno ipotesi sul futuro della casa automobilistica del Biscione. Questo nome viene spesso accostato a future ammiraglie dello storico marchio milanese. Negli ultimi giorni però alcune testate giornalistiche straniere hanno fatto riferimento al nome Alfetta per altri motivi.

Nuova Alfa Romeo Alfetta: ecco come potrebbe essere impiegato il suo nome in futuro

Si dice infatti che una nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe effettivamente tornare, ma non si tratterebbe di una grande berlina come ipotizzato per molto tempo, bensì di un SUV compatto. Potrebbe essere dunque questo il nome del futuro Alfa Romeo B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP e presentato nel mese di marzo del 2024.

Al momento ovviamente non è sicuro che si chiamerà davvero nuova Alfa Romeo Alfetta, L’unica cosa certa è che non si chiamerà Alfa Romeo Brennero, nome escluso nelle scorse settimane dal CEO del Biscione Jean Philippe Imparato che pensa ad un nome che faccia parte della tradizione della casa automobilistica milanese.

Per questo molti hanno pensato proprio all’uso del nome di nuova Alfa Romeo Alfetta. Non si esclude però che possa uscire qualche altro nome a sorpresa. Ad esempio si parla anche di Junior o Palade.

Vedremo dunque che novità emergeranno in proposito nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che già nei prossimi mesi dovrebbero arrivare notizie importanti su questo atteso modello di Alfa Romeo destinato a far parlare a lungo di se. Infatti si tratterà della nuova entry level che dovrebbe far aumentare le vendite della casa automobilistica del Biscione.

