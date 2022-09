Citroën: crescono vendite e quota di mercato in Brasile ad agosto

In un mese già estremamente speciale per Citroën grazie al lancio della nuova Citroën C3, ha anche festeggiato importanti incrementi sia delle vendite che della quota di mercato in Brasile. Gli indici sono stati favorevoli nell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2021, e anche nel mese di agosto rispetto a luglio.

I dati dell’ultimo mese mostrano il successo della strategia di elettrificazione del brand francese nel mercato brasiliano con il Citroën e-Jumpy completamente elettrico. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (Light Utility Vehicle – LCV), delle 300 unità vendute della gamma Jumpy, 83 corrispondono alla sua versione elettrica, raggiungendo il secondo miglior dato del 2022 nel segmento.

Citroën: il brand francese raggiunge un altro traguardo importante in Brasile

Ad agosto il settore, in generale, ha registrato una crescita delle immatricolazioni pari al 15%. 195.030 veicoli sono stati immatricolati contro le 169.634 unità vendute a luglio. A seguito di questa evoluzione, il marchio di Stellantis ha avuto il terzo volume più grande dell’anno ad agosto ed è cresciuto del 138% rispetto al mese precedente.

Con numeri più che favorevoli, la Citroën C4 Cactus è andata contro il mercato nei periodi tra luglio e agosto 2022 e tra i mesi di gennaio e agosto sempre di quest’anno. Nell’ultimo mese, il SUV francese è cresciuto del 148% rispetto a luglio, che corrisponde a un volume di 1983 unità immatricolate.

Tra gennaio e agosto 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, la crescita delle immatricolazioni del modello ha raggiunto una percentuale del 19%, con una quota di mercato dell’1,1% e una quota del segmento del 4,6%.

Tra gennaio e agosto 2022, il settore ha registrato un calo del volume totale del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021 mentre Citroën è cresciuta del 14%. Le immatricolazioni sono state 15.652 contro le 13.767 dei primi otto mesi dello scorso anno.

Dal 1919, lo storico marchio francese crea auto, tecnologie e soluzioni di mobilità per rispondere ai cambiamenti della società. Pone la tranquillità e il benessere al centro della customer experience e propone un’ampia gamma di modelli, dalla caratteristica Ami – oggetto di mobilità elettrica pensato per la città – alle berline, SUV e veicoli commerciali.

La maggior parte è già disponibile nelle versioni elettriche o ibride plug-in. Marchio pioniere nel servizio e nell’attenzione ai propri clienti privati ​​e professionali, Citroën è presente in 101 paesi e conta una rete di 6200 concessionarie e punti di assistenza in tutto il mondo.