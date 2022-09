Citroën Ami: con My Ami Play ora è possibile accedere subito alle funzioni usate abitualmente

La Citroën Ami è il primo veicolo della gamma Citroën ad essere dotato di My Ami Play, una nuova soluzione che offre un’esperienza di bordo connessa e l’accesso facilitato a tutte le funzionalità essenziali di infotainment, per garantire un’atmosfera conviviale nell’abitacolo.

Tramite un pulsante, il Citroën Switch, posizionato sulle razze del volante, è possibile collegare il proprio smartphone via Bluetooth e di attivare l’app My Citroën e la sua nuova pagina My Ami Play, che riunisce tutte le funzioni abitualmente utilizzate dal cliente. In questo modo è possibile controllare più facilmente il proprio smartphone, sia in modalità touch che tramite il riconoscimento vocale.

Citroën Ami: debutta la nuova pagina My Ami Play nell’app My Citroën

Gilles Scafarto, responsabile della strategia dei servizi connessi di Citroën, ha detto che, quando sono alla guida, ai clienti piace avere accesso alle loro app preferite di navigazione e multimediali. My Ami Play rappresenta un’innovazione importante che permette di soddisfare quest’esigenza in totale sicurezza. Il brand francese è andato oltre, offrendo una soluzione aggiuntiva che consente di ascoltare la radio in streaming, migliorando e semplificando l’esperienza di guida.

Lo spazio interno della Ami è stato ottimizzato per garantire al conducente e al passeggero una grande praticità. Uno degli obiettivi della progettazione degli interni è stato quello di immaginare nell’abitacolo dei vani adatti agli oggetti che ognuno porta con sé per le proprie esigenze quotidiane.

In tal modo sono stati creati appositamente una consolle e un supporto per alloggiare lo smartphone, che diventa il touchscreen del quadriciclo leggero elettrico, consentendo al conducente di utilizzare le sue applicazioni preferite compatibili con la guida.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo dell’EV, Citroën ha inventato un nuovissimo accessorio ben visibile e utile: il Citroën Switch. Come tutte le funzioni nell’abitacolo presenti nel veicolo a zero emissioni, questo comando al volante è intuitivo e attira l’attenzione grazie al suo caratteristico colore arancione.

Mediante una semplice pressione, il conducente può visualizzare il menu My Ami Play e le sue funzioni associate. Per una maggiore sicurezza, il conducente non deve più distogliere lo sguardo dalla strada e non ci sono fili di collegamento. Infatti, lo Switch è collegato automaticamente allo smartphone via Bluetooth.

Il pulsante Citroën Switch può essere posizionato a sinistra o a destra

Il conducente della Citroën Ami può scegliere di posizionare il Citroën Switch sul volante a destra o a sinistra, in un qualsiasi punto del volante, in modo da essere più comodo possibile. Un’idea che va a vantaggio dei mancini, talvolta penalizzati dalla tradizionale posizione dei comandi a destra. Con il Citroën Switch, potranno scegliere la posizione migliore a portata della loro mano sinistra.

Testato e approvato da clienti selezionati, questo piccolo accessorio dalla forma rotonda viene descritto come un’innovazione utile, molto semplice da usare per una guida tranquilla e rassicurante. Questo pulsante Home, intuitivo ed ergonomico, è un vero valore aggiunto per un’esperienza più fluida e permette di accedere in modo rapido e sicuro a funzionalità pratiche e di svago.

Premendo il pulsante, si attiva la comunicazione Bluetooth tra il Citroën Switch e l’app My Citroën che visualizza My Ami Play sullo schermo dello smartphone, un menu composto da quattro sezioni contenenti le app precedentemente salvate dal conducente e la radio integrata.

La sezione Nav permette al conducente di visualizzare sullo schermo alcune funzionalità proposte dalla app di navigazione scelta, come Waze, Google Maps, Apple Plan ecc. Non ci sono problemi di aggiornamento in quanto avviene automaticamente tramite lo smartphone.

È possibile effettuare e ricevere chiamate grazie alla funzione Call in totale facilità accedendo anche all’elenco dei contatti preferiti o alla rubrica. La sezione Media permette di accedere a una serie di app musicali tra quelle disponibili, come Deezer o Apple Music. Questo dispositivo, abbinato all’altoparlante Bluetooth portatile, che si inserisce nell’apposito spazio sulla plancia, soddisferà gli amanti della musica grazie al suo potente suono immersivo diffuso a 360° nell’abitacolo.

La Radio è integrata nell’app My Ami Play e pertanto ora è molto più facile passare da una stazione all’altra. Infine, le funzionalità di assistenza vocale dello smartphone sono sempre disponibili per ridurre al massimo i movimenti durante la guida.