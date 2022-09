Ferrari SF90: una versione speciale dalla forza bruta in arrivo [FOTO SPIA]

I misteriosi prototipi della Ferrari basati sull’SF90 sono tornati in una nuova serie di foto spia che ne ritraggono un paio, dentro e intorno al Nurburgring, con il solito camuffamento volto a nascondere alcune delle novità e un’ala imponente su uno di loro.

Ferrari SF90 VS: la versione speciale con un ala posteriore enorme e un carico di potenza supplementare

Con ogni probabilità, stiamo esaminando una variante ancora maggiormente focalizzata sulla pista dell’SF90. Secondo il sito Autoevolution, da cui arrivano le immagini, è qualcosa di simile alla 812 Competizione, con un suffisso aggiunto al nome. Ad avviso di qualcuno la versione finale della vettura sarà denominata SF90 VS, dove VS sta per Versione Speciale.

Né il modello né il presunto suffisso sono stati confermati dal Cavallino Rampante, ma gli aggiornamenti sono chiari, anche sotto gli adesivi in vinile. Ha minigonne laterali più ampie e quello che sembra essere uno spoiler del cofano del bagagliaio più pronunciato, unito da una enorme ala posteriore sul muletto, che va da una estremità all’altra. Anche il cofano anteriore era sotto mimetica, e ciò lascerebbe presagire una qualche novità in merito. Dettagli specifici non sono fin qui disponibili, ragion per cui toccherà attendere ulteriori immagini o addirittura la presentazione ufficiale.

Oltre all’ovvia aerodinamica avanzata, la quale dovrebbe andrebbe a migliorare la downforce, le indiscrezioni emerse indicano in un’iniezione di potenza. Nemmeno qui è dato sapere come gli ingegneri porteranno a termine l’obiettivo, ma giusto per rinfrescarci un po’ la memoria, la SF90 Stradale e la SF90 Spider arrivano entrambe a un valore complessivo di 1.000 CV (735 kW) erogati dal bi-turbo V8 da 4,0 litri e tre unità elettriche.

È plausibile l’adozione di una cabina di guida minimalista, a causa del presunto risparmio di peso, sicché l’unico scopo del bolide incentrato sulle performance sarà quello di diventare più veloce della SF90 Stradale. Poiché i prototipi ritratti sembrano essere nella fase di messa a punto, non dovrebbe mancare tanto tempo prima che la Ferrari alzi ufficialmente il sipario. Potrebbe essere svelata in anteprima per il Model Year 2024, in numero limitato, con le consegne che si aprirebbero nel 2023.