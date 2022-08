Ferrari SF90 Spider: drifting e donut con polizia alle calcagna | Video

Un evento automobilistico con tante supercar diventa il terreno ideale per un simpatico siparietto. Siamo nel Regno Unito e qui, su un fondo erboso, una Ferrari SF90 Spider diventa lo strumento di piacere usato dal proprietario per disegnare delle ciambelle sul piano d’appoggio. Una BMW i3 della polizia simula l’inseguimento, con sirene e lampeggianti accesi. Ne deriva un cortometraggio gradevole, che piacerà ai giovanissimi, in cerca di queste scene, perfette per TikTok e per altri canali social dell’era moderna.

Lo spettacolo, a suon di drifting e donut, coinvolge anche altre auto sportive prestigiose, come le Ferrari 458 Speciale Aperta e 599 GTO, le Porsche 911 GT3 RS e Carrera GT, la McLaren 675LT, la Lancia Delta S4, l’Audi S1 Quattro ed altre ancora, ma la più potente del gruppo è la Ferrari SF90 Spider, che entra in azione a partire dal minuto 4’07”. A lei abbiamo deciso di dare centralità, proprio in ragione della sua dotazione energetica superiore a quella delle altre protagoniste dello show.

Questa splendida ibrida plug-in della casa del “cavallino rampante” si consegna alla vista con un look di grande presa emotiva, degno del suo spessore tecnologico e prestazionale. Qui le forme si concedono alla vista meglio che sulla versione coupé, per il migliore trattamento dell’area del lunotto e dei sostegni laterali, dove i tratti si esprimono in modo più fluido. Da aperta, poi, la sua presa scenica si esalta, guadagnando ulteriore note di fascino. Flavio Manzoni è stato magistrale nell’innesto del tetto rigido ripiegabile.

Ferrari SF90 Spider: arte italiana

Cuore pulsante di questa “rossa” è una power unit da 1000 cavalli di potenza, in gran parte frutto del motore endotermico biturbo V8 da 4 litri di cilindrata, che eroga la bellezza di 780 cavalli. Qui si sviluppano le sue melodie meccaniche. Il resto della scuderia giunge dalle tre unità elettriche, che mettono insieme altri 220 cavalli. Le performance sono al top: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi, velocità massima di 340 km/h.

Ogni aspetto è stato gestito al top, per miscelarsi organicamente al resto. Il risultato? Una perfetta armonia fra le variabili in gioco, che fa del modello un sistema perfettamente “dialogante”. Resta il fatto che la Ferrari SF90 Spider meriterebbe un trattamento diverso da quello che gli ha riservato il proprietario nel gioco di drifting e donut andato in scena oltremanica, con auto della polizia al seguito, ma il proprietario non si è fatto problemi ad usare in questo modo il suo gioiello del “cavallino rampante”. A voi il video, che immortala la più potente “rossa” di serie dal minuto 4’07” al minuto 4’57”, nel siparietto britannico.