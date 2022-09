Jeep mantiene la leadership tra i SUV in Brasile ad agosto

Agosto ricco di novità per Jeep in Brasile, ma c’è qualcosa che non cambia: ancora una volta il marchio ha chiuso il mese al comando nel segmento dei SUV, con oltre 12 mila unità vendute. E non finisce qui, nello stesso mese che ha commemorato un anno dal lancio del Commander, il modello ha raggiunto il record di vendite di tutti i tempi.

Jeep mantiene la leadership nel segmento dei SUV in Brasile e Commander fa il record

Agosto ha segnato anche il lancio del pickup più capace sul mercato, Jeep Gladiator, che è stato un vero successo di vendita. Sempre nel mese, Jeep ha celebrato il traguardo delle 500.000 unità prodotte della Renegade, che ha vinto anche il premio “Best Purchase of 2022” dalla rivista Quatro Rodas. Il brand ha debuttato ad agosto anche con la Renegade, la “Jeep Healthy Cabin”, tecnologia che rimuove l’83 per cento delle particelle con impurità dall’aria.

Oltre a tutto questo, il marchio ha confermato la leadership assoluta tra i SUV non solo ad agosto, ma anche nell’anno. Nel 2022 sono stati finora immatricolati 88.128 modelli del marchio, che rappresenta la leadership tra i SUV, con una quota del 20,2 per cento nel segmento. Considerando il mercato totale, la quota di Jeep è del 7,2 per cento nei primi otto mesi dell’anno.

Ad agosto anche il festeggiato del mese, Jeep Commander, ha fatto bene. Non solo ha mantenuto la leadership nella sua categoria, ma ha anche ottenuto quasi il doppio del volume del secondo classificato, ottenendo una quota del 36,4% tra i D-SUV. Inoltre, con 2.338 immatricolazioni, Commander ha ottenuto il miglior risultato di vendita mensile da quando è stato lanciato.

Compass guida la sua categoria con 5.285 veicoli venduti e il 39,8% del segmento C-SUV. In relazione al cumulato dell’anno, il modello ha garantito un’impressionante quota del 41,5% del segmento, con 40.716 immatricolazioni e resta tra i primi 10 modelli più venduti nel Paese.

La Renegade, che ha portato diverse novità ad agosto, ha venduto nel periodo 4.654 unità. Nel mese, il modello ha raggiunto la soglia delle 500 mila unità prodotte e ha lanciato anche la sua linea 2023.

