Peugeot: ottime notizie dalla Spagna per il Leone

Peugeot in Spagna ha chiuso agosto come leader nel mercato dei veicoli elettrici multiuso, con una quota del 19,7 per cento. In pratica, un furgone su cinque a “emissioni zero” immatricolato in quel paese il mese scorso corrisponde ad un modello della casa automobilistica del Leone.

Gran parte di questo successo corrisponde al versatile Peugeot e-Rifter, prodotto da Stellantis Vigo. Questo modello ha la silhouette innovativa, l’estetica da SUV, le prestazioni e lo spazio interno delle versioni termiche. Come loro, è disponibile sia nella versione Standard a 5 posti che nella versione Lunga a 7 posti.

È un veicolo polivalente dalla forte personalità, che punta su un connubio perfetto tra versatilità, piacere di guida e affidabilità. La sua batteria agli ioni di litio da 18 moduli ha una capacità di 50 kWh, che gli consente di sviluppare 136 CV / 100 Kw di potenza, insieme a un’autonomia fino a 280 km, secondo il protocollo di omologazione WLTP.

Con l’80% della sua gamma con versioni elettrificate, Peugeot ha una delle offerte più complete e variegate di auto elettrificate, con autovetture che competono in segmenti molto diversi e tutti i suoi modelli di veicoli multiuso. Nel dato cumulato si consolida in questo mercato elettrificato (100% elettrico + ibridi plug-in) con 4.181 immatricolazioni, che rappresentano una quota dell’8,2%.

Dal canto suo, la tecnologia ibrida plug-in di Peugeot è presente in berline, shooting brake e SUV, che combinano alte prestazioni con zero vibrazioni, zero emissioni e zero rumorosità con fino a 59 Km WLTP di autonomia del 100% elettrica. Peugoet 3008 Plug-In Hybrid porta con successo questa filosofia nell’universo dei SUV, essendo l’ibrido plug-in più venduto fino ad ora quest’anno, con 1.835 immatricolazioni e una quota di mercato del 6,1 per cento.

Ti potrebbe interessare: Fiat avrà una sua versione del pickup Landtrek che coesisterà con il modello di Peugeot