Peugeot è marchio ufficiale di un importante evento di design

Il design è uno dei tratti distintivi di Peugeot. Offrendo caratteristiche audaci e innovative, i suoi veicoli attirano l’attenzione ovunque vadano.

Pertanto, la casa del Leone non poteva essere esclusa dal Festival DW!, uno dei più grandi festival di design urbano al mondo. Tra le varie mostre che si susseguono all’evento, il BOOMSPDESIGN, che si svolge nella sala Bienal di Ibirapuera, ospita la nuova Peugeot e-208 GT 100% elettrica.

Inoltre, altri veicoli della gamma, come la 208, il 2008 Style e il 3008, saranno le auto madrine del festival, che si svolge questa settimana nella regione metropolitana di San Paolo.

Peugeot: il brand francese è protagonista della São Paulo Design Week

In qualità di sponsor ufficiale del Festival DW!, il marchio di Stellantis mira a promuovere il design e le sue connessioni con l’architettura, la decorazione, l’arte e altre discipline dell’economia creativa che parlano ai suoi concetti.

Tutto ciò è in linea con lo scopo della São Paulo Design Week, che riunisce appassionati del tema e professionisti della zona in attività di vari formati, come mostre, installazioni, conferenze, tour, conferenze e seminari. Giunta alla sua 11ª edizione, la manifestazione si svolge in negozi, gallerie, musei, centri commerciali, istituzioni educative, laboratori e in centinaia di altri luoghi.

Pensando alla mobilità, Peugeot offre all’evento un’esperienza di guida gratificante e stimolante, trasportando artisti, architetti e organizzatori nelle Peugeot 208 e 2008 Style lanciate di recente e nell’elegante SUV 3008, diffondendo bellezza e comfort.

Non finisce qui perché la pluripremiata e-208 GT, responsabile di mettere in evidenza l’offensiva di elettrificazione del costruttore francese in Brasile, sarà parte di una delle mostre del festival.

Protagoniste sono le 208, 2008, 3008 ed e-208 GT full electric

Parlando nello specifico delle vetture presenti all’evento, abbiamo la nuova Peugeot e-208 GT, che rappresenta la modernità e la tecnologia con la sua silhouette audace e sportiva. Il frontale presenta la sofisticata firma della casa del Leone con i fari Full LED nella parte inferiore a forma di denti a sciabola.

Connubio perfetto tra elettrificazione, sportività e piacere di guida, la e-208 GT è dotata di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e una batteria da 50 kWh, il modello è in grado di percorrere fino a 340 km con una singola carica nel ciclo WLTP. Oltre ad avere una ricarica quasi completa in soli 30 minuti, utilizzando caricatori veloci con una potenza di 100 kW.

Con due offerte competitive (Like e Style), entrambe dotate del motore da 1 litro (economico ed efficiente), la Peugeot 208 aggiunge il suo design espressivo e unico al pacchetto più completo di dotazioni standard sul mercato.

Oltre all’inconfondibile “dente a sciabola” a LED accanto ai fari, elemento che diventa addirittura di serie su tutta la gamma della nuova 208, il modello dispone anche del sistema di infotainment Peugeot Connect 10.3 pollici con supporto Android Auto ed Apple CarPlay.

Con la seduzione e il piacere di guida offerti dai modelli Peugeot, non poteva mancare il SUV 2008. Il model year 2023 è arrivato in Brasile con novità sia esternamente che nel pacchetto sicurezza e comfort di serie per tutte le versioni.

Oltre alle rinomate dotazioni proposte dal marchio francese, come il tetto panoramico, il sistema di infotainment All-In-One compatibile con Apple Car Play e Android Auto. Il 2008 offre anche l’esclusivo Peugeot i-Cockpit e una proposta di guida intuitiva che si adatta al funzionamento del veicolo su tutti i tipi di terreno.

L’elegante e tecnologico Peugeot 3008 è in esposizione nel suo allestimento completo GT Pack. All’esterno, il SUV premium del brand di Stellantis presenta una griglia senza cornice nella parte anteriore e dei nuovi fanali posteriori Full LED, che ne accentuano lo stile unico.

All’interno, il veicolo è dotato di un pacchetto completo, tecnologico e orientato al comfort, che fornisce al guidatore vari sistemi di assistenza alla guida, come il Peugeot Driver Assist Plus, il cruise control adattivo, la correzione e l’avviso di mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità, la frenata d’emergenza automatica e tanto altro ancora. C’è anche il nuovo i-Cockpit 2.0 con un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e un display touch da 10 pollici per il sistema di infotainment.