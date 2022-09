Peugeot 208, l’età è solo un numero: +51% in un anno

Ci sono modelli in grado di conquistare i favori del pubblico e di mantenere il successo negli anni. Un esempio concreto è la Peugeot 208, tra le vetture di maggior spicco dell’attuale portafoglio prodotti non solo del Leone, ma della Stellantis intera. Nonostante siano passati diverso tempo dalla sua messa in commercio, ancora oggi sa come richiamare la folla, attraverso qualità inconfutabili e intramontabili.

Peugeot 208 terza nella top 10 dei modelli più venduti a luglio 2022 in Europa: meglio di lei solo Volkswagen T-Roc e Dacia Sandero



Mentre il mondo delle quattro ruote resta in forte calo rispetto alle immatricolazioni (meno 13 per cento sul 2021), la francesina si è distinta in senso positivo pure nel mese di luglio, secondo i dati elaborati da JATO Dynamics. Pur perdendo due posizioni, ora in terza posizione, la Peugeot 208 è comunque salita sul gradino inferiore del podio.

Meglio di lei hanno fatto esclusivamente la Volkswagen T-Roc, regina delle immatricolazioni con 18.938 esemplari (più 15 per cento in confronto al medesimo periodo del 2021), e la Dacia Sandero con 16.632 unità (meno 19 per cento sul 2021). Al veicolo low cost rumeno la 208 ha ceduto dopo un agguerrito testa a testa, chiuso con 16.317 registrazioni. Il principale motivo d’orgoglio attiene al raffronto anno su anno, visto l‘incremento del 51 per cento, che segue il più 96 per cento maturato in Italia, il suo secondo maggiore mercato di riferimento, dietro esclusivamente alla terra d’oltralpe.

Dello stesso Costruttore si è poi ben comportata la Peugeot 308 con 8.585 auto vendute, per un’impennata del 129 per cento, che le è valsa la quarta posizione nel settore delle compatte.

Lo sport utility di piccola taglia del colosso di Wolfsburg, la T-Roc, si è aggiudicata la vetta della classifica per la prima volta nella sua storia: da ottobre 2021 era già capitato in un’occasione che un suv si imponesse sui competitor. Il marchio tedesco ha tratto beneficio del responso favorevole riscontrato in Italia (più 73 per cento) e nel Regno Unito (più 87 per cento), rispettivamente il secondo e il terzo territorio chiave.

Come ribadito da Felipe Munoz, analista globale di Jato Dynamics, la flessione globale dell’industria va attribuita alla carenza di chip e al clima di sfiducia dei consumatori.