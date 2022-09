Coppa Floriopoli 2022: Alfa Romeo, Ferrari, Lancia ed LMP2

È calato il sipario sulla Coppa Floriopoli 2022, che per due giorni ha vestito a festa il paddock, le tribune e una parte del circuito della mitica Targa Florio. L’evento, giunto quest’anno alla seconda edizione, ha registrato la presenza al via di alcune auto prestigiose, che hanno regalato emozioni molto gradevoli al pubblico. Diverse le vetture italiane al via, tra Ferrari, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, De Tomaso.

Come sempre, le creature a quattro ruote del Belpaese hanno saputo farsi apprezzare dai presenti, con le note del loro fascino. Da citare, fra le straniere, la partecipazione all’evento di una Jaguar D-Type, di una Cobra, delle Porsche 356, 910 e 911, una delle quali in livrea Martini. Nella lista delle italiane anche la Ferrari 250 di Bajeli, la Pantera De Tomaso Gruppo 4 di Bardelli, le Fulvia HF dei laziali Onori e Cucciolla, la piccola Abarth 700 Record Monza di Giuseppe Di Vincenzo, l’Alfa Romeo GT 1600 di Crescenti, la Fulvia Zagato di Roberto Chiaramonte Bordonaro e Beppe Barresi, l’Alfa Romeo GTA vincitrice del Campionato Italiano Montagna del 1972.

Emozioni gradevoli alla Coppa Floriopoli 2022

Tra le vetture più moderne, ma con un passato agonistico, ammiratissime la Ferrari 488 Challenge EVO di Marazzi e l’Osella PA9 del ragusano Vito Veninata. Poi le Abarth della famiglia Musumeci, le Alfa Romeo Giulietta Spider, le recenti 4C e molto altro ancora. Il successo finale del concorso dinamico di eleganza per vetture d’epoca e da competizione è andato alla Porsche 910 del 1969 di Bernd Becker, alla Lotus 23 di Giorgio Schon e all’Oreca-Gibson 07 LMP2 di Francesco Dracone.

Quest’ultima ha destato molta curiosità fra gli appassionati ed anche fra i semplici curiosi intervenuti alla Coppa Floriopoli 2022, portando un prototipo al vertice del motorsport moderno a Floriopoli, culla dell’automobilismo da corsa mondiale. La kermesse siciliana è andata in scena su tre manche, distribuite nell’arco dello scorso weekend. Appuntamento, ora, con la prossima edizione. Guarda le foto.