Fiat Argo diventerà un SUV con la prossima generazione

Da qualche anno in Brasile Fiat ha avviato lo sviluppo di diversi progetti per dare vita a nuovi SUV. Uno di questi è Fiat Pulse e presto arriverà anche Fiat Fastback (coupé crossover), mentre da tempo si ipotizza in Brasile che anche il pickup Fiat Toro possa avere una versione SUV. Tuttavia, la principale casa automobilistica italiana in America Latina nel segmento delle compatte continua ad offrire un binomio di grande successo composto dalla Fiat Argo e dalla Cronos, infatti la berlina prodotta in Argentina è l’auto più venduta in quel paese.

La nuova Fiat Argo diventerà un SUV e sarà la gemella brasiliana della nuova Panda SUV

Negli ultimi giorni sono arrivate notizie dal Brasile a proposito di Fiat Argo. Autos Segredos ha rivelato che la prossima generazione della berlina si trasformerà in un SUV e diventerà il fratello della futura Panda offerta in Europa. La prossima generazione di Argo dunque sarà sviluppata insieme alla nuova Panda e sarà praticamente lo stesso veicolo, ma con alcune particolarità.

Il progetto “nuova Argo” è conosciuto con il codice 328 e sarà il primo modello del marchio italiano in Brasile prodotto sulla piattaforma CMP, la stessa della Peugeot 208 prodotta in Argentina. Questi modelli saranno ispirati dal recente concept Fiat Centoventi.

Nel caso del futuro “SUV brasiliano” avrà una meccanica ibrida, inoltre dovrebbe utilizzare anche il 1.0 turbo da 120 CV, che di recente ha appena debuttato nella gamma di Fiat Pulse. Ad ogni modo si tratta di un progetto ancora lontano per cui bisognerà attendere a lungo. Questo in quanto dal Brasile dicono che la prossima Fiat Argo (SUV) dovrebbe arrivare non prima del 2026. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo modello nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500e: ancora leader in Europa, nonostante la frenata delle elettriche in Italia