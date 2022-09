Fiat amplia la sua leadership nel mercato brasiliano

Fiat ha chiuso il mese di agosto con tanti motivi per festeggiare in Brasile. E non c’è da stupirsi, poiché il marchio è cresciuto nella quota di mercato, ha aumentato il numero di vendite e ha ulteriormente ampliato la sua leadership nel mercato brasiliano in un altro mese. Le unità immatricolate sono state 44.252, il 22,7 per cento della quota di mercato e una crescita di 1,7 per cento rispetto al mese precedente. Inoltre, il marchio ha inserito tre modelli tra i dieci best seller e la nuova Fiat Strada ha raggiunto un grande traguardo storico.

Fiat: ad agosto amplia ulteriormente il suo dominio in Brasile

Oltre ad essere il veicolo più venduto nel Paese, la nuova Fiat Strada ha anche raggiunto la sua quota di mercato più alta da quando è stata lanciata la nuova generazione nel giugno 2020: con il 7,3% e 14.157 unità immatricolate. In più di due decenni di storia, è stata anche la seconda quota di mercato più grande del pickup.

Inoltre la casa italiana nell’anno mantiene la leadership del mercato brasiliano con 76.102 veicoli immatricolati. Ad agosto la Fiat è risultata leader anche nel segmento dei boccaporti (24,2%), dei camioncini (55,5%) e dei furgoni (30,6%).

“Fiat amplia sempre più la sua leadership nel mercato brasiliano con una ricetta infallibile: portafoglio rinnovato, una rete di concessionari qualificata e la più moderna gamma di prodotti sul mercato, che sarà ancora più completa il 14 settembre. Dopo aver reinventato segmenti come camioncini, furgoni e berline, ci stiamo preparando a fare di nuovo la storia. Questa volta, con il più grande lancio di Fiat degli ultimi tempi: il Fastback. Con esso, facciamo il nostro debutto nel segmento dei SUV Coupé, aumenteremo ulteriormente la nostra quota di mercato e, naturalmente, sorprenderemo ancora l’industria automobilistica”, afferma Herlander Zola, Senior Vice President Fiat in Sud America.

Parlando dei risultati accumulati per il 2022, Fiat continua a distinguersi. Con la performance ottenuta ad agosto, il marchio ha ampliato la propria leadership di mercato, con una quota di mercato del 21,9% e oltre 267mila unità immatricolate, che corrispondono a oltre 92mila veicoli davanti al secondo posto. Inoltre, Fiat continua a superare la sua migliore performance annuale degli ultimi 10 anni.

