Una Peugeot 208 trasformata in carro funebre

In Argentina, una Peugeot 208 è stata trasformata in un carro funebre da un’azienda che ha fatto di questo tipo di modifica una specialità basata su veicoli compatti. L’azienda argentina Carrozados Rosano è specializzata nell’allungamento di automobili, sia per creare limousine che carri funebri.

In Argentina esemplare di Peugeot 208 trasformato in carro funebre

Nel secondo caso, mentre molti allestitori puntano su modelli di fascia alta per questa trasformazione, l’azienda con sede a Noetinger offre una soluzione più conveniente partendo da auto più modeste. E la sua ultima creazione basata su una Peugeot 208, un veicolo inaspettato per questo uso.

La parte anteriore della Peugeot 208 in questione è rimasta originale, l’assenza di led luminosi e la presenza di luci alogene indicano che ha lasciato la fabbrica con una finitura entry-level. Notiamo un graduale allargamento della carrozzeria sui montanti del parabrezza.

Il passo della Peugeot è stato notevolmente allungato e le sue porte posteriori sono state rimosse per creare il vano dedicato a ricevere una bara. In questa zona è stata aumentata anche l’altezza della vettura. Un nuovo portellone posteriore fortemente inclinato collega il tetto alla parte posteriore, che incorpora le luci e il paraurti originali.

Una certa cura è stata posta per garantire la coerenza del design di questo insolito carro funebre, a cominciare dallo spessore dei montanti centrali e dal taglio angolare dei finestrini laterali posteriori. Il vano posteriore è più opulento di quanto suggerisca l’aspetto dell’auto, poiché è rivestito in pelle nappa su entrambi i lati di uno zoccolo in acciaio inossidabile.

Non è la prima volta che Carrozados Rosano modifica la Peugeot 208, avendo già prodotto un carro funebre basato sulla precedente generazione della city car con il leone.

