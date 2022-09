Jeep Compass e Commander 2023: ecco tutte le novità introdotte

Proseguendo una traiettoria di innovazione e rinnovamento nella mobilità, Jeep ha annunciato nelle scorse l’arrivo del model year 2023 di Jeep Compass e Commander. I SUV, che sono già un vero successo di vendita per il marchio in Brasile e leader dei loro segmenti nel mercato brasiliano, arrivano con nuove dotazioni di serie che garantiscono maggiore sicurezza, comfort e tecnologia.

I due modelli dello storico marchio americano hanno anche ottenuto una dose extra di protezione grazie a Jeep Healthy Cabin, una tecnologia che rimuove le particelle nell’aria ed elimina le impurità fino all’83%.

Jeep Compass e Commander 2023: il nuovo model year debutta in Brasile

Dalla nuova illuminazione ad Alexa, la Jeep Compass 2023 porta novità in tutte le versioni con nuove caratteristiche standard e pacchetti opzionali. Il SUV di medie dimensioni più venduto nel paese, che ha già un ampio elenco di dotazioni standard, ha acquisito più funzionalità per continuare ad avere successo in Brasile.

Oltre alla Jeep Healthy Cabin, tutte le versioni del SUV escono dalla fabbrica con una nuova illuminazione interna bianca e una porta USB Type-C nella parte posteriore che offre una ricarica più rapida, un ingresso simmetrico e un’elevata durata.

Tra i veicoli nazionali più tecnologici, la Compass 2023 porta anche una novità in questo senso e ora offre Amazon Alexa in-vehicle, una funzionalità in cui è possibile accedere a tutte le funzioni di Alexa direttamente dall’auto senza la necessità di utilizzare il proprio smartphone. Questa feature è offerta di serie sulla versione S e come optional sulla Trailhawk.

L’allestimento Sport, invece, ha ottenuto un aggiornamento del quadro strumenti digitale che ora propone un display da 7 pollici e un aggiornamento della firma a LED per uniformarsi alle altre versioni del modello.

La Jeep Compass Longitude 2023 viene ora proposta con gli specchietti retrovisori esterni richiudibili automaticamente e il nuovo Premium Pack, un pacchetto opzionale che prevede caricatore wireless per smartphone compatibili, impianto audio premium Beats, Park Assist, sensore frontale e avvio remoto.

Debuttano i nuovi pneumatici con tecnologia Seal Inside

Per quanto riguarda il Jeep Commander 2023, una novità delle versioni Overland T270 e TD380 sono gli pneumatici Pirelli da 19” dotati della nuova tecnologia Seal Inside. Secondo il brand di Stellantis, si tratta di una soluzione comoda che sigilla lo pneumatico internamente, consentendo al veicolo di continuare a funzionare anche con fori fino a 5 mm localizzati nel battistrada e senza perdere pressione.

Come per la Compass, un’altra novità presente nel Commander 2023 è la porta USB Type-C, oltre alla tradizionale USB Type-A, nella parte posteriore del tunnel centrale e anche la Jeep Healthy Cabin che è disponibile di serie su tutte le varianti.

All’esterno, il SUV offre sei tradizionali colorazioni: Polar White, Granite Grey, Billet Silver, Jazz Blue, Carbon Black e l’esclusivo Slash Gold. Nelle versioni Overland, oltre al tetto nero, le modanature inferiori sono dello stesso colore della carrozzeria. All’interno, ci sono tre tonalità tra cui scegliere per le finiture interne: pelle nera e suede (Limited), pelle marrone e suede (Overland) e pelle grigia (optional).

Internamente ci sono tre file di sedili, sette posti e uno dei bagagliai più grandi della categoria con 1760 litri con tutti i sedili ribassati, 661 litri nella configurazione con cinque occupanti e 233 litri con i sette posti rialzati. Parliamo del volume più grande con sette occupanti nel segmento. Inoltre, il modello ha anche uno spazio di stivaggio sorprendente: 31 litri di volume.

Il Jeep Commander 2023 continua ad offrire le ultime novità in fatto di sicurezza e connettività. Tra queste abbiamo un quadro strumenti completamente digitale da 10.25 pollici personalizzabile e un sistema di infotainment con display touch Full HD da 10.1 pollici, navigatore di bordo e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Sviluppata dal team di ingegneri di Stellantis, la Jeep Healthy Cabin è una tecnologia focalizzata sulla disinfezione dell’abitacolo grazie a un filtro dell’aria costruito in N95, il noto materiale utilizzato nelle mascherine protettive e che è diventato molto popolare durante la pandemia.

Il filtro è così efficiente che funziona anche in ricircolo, cioè sia internamente che esternamente. A differenza di un filtro dell’aria convenzionale, quello Jeep ha tre strati e anche la bioprotezione, che aiuta a combattere la proliferazione di batteri, funghi e virus.