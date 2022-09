Fiat Landtrek: anticipate le linee del futuro pickup [Render]

Fiat Landtrek potrebbe essere la prossima grande novità della principale casa automobilistica italiana in Brasile. Sui media del paese continua infatti a tenere banco la voce secondo cui il pickup Landtrek sarà della Fiat e non della Peugeot. Sulla base delle informazioni già disponibili, il designer Kleber Silva ha fatto una proiezione senza precedenti di come dovrebbe essere il pickup Fiat Landtrek per Guia do Carro.

Fiat Landtrek: ecco quale potrebbe essere il design di questo futuro modello

A differenza di Fiat Strada e Fiat Toro, Fiat Landtrek (che potrebbe avere un altro nome) non sarà un pick-up con carrozzeria monoblocco, ma un pickup body-on-chassis. Con questo, avrà una dimensione maggiore e gareggerà nel segmento C-Pick-up.

Il veicolo dunque quando arriverà sul mercato proverà a fare concorrenza a modelli del calibro di Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok.

Il pickup sarà lungo 5.329 m, largo 1.963 m, alto 1.897 m e 3.180 m tra gli assi. La Fiat Landtrek sarà più lunga della Toyota Hilux e più corta della Chevrolet S10 e della Ford Ranger in lunghezza. Guadagna in larghezza e altezza dai tre pickup rivali e ne supera due nel passo (perde solo contro Ranger).

Kleber Silva ha utilizzato nella sua proiezione elementi della Fiat Strada. Questo perché la configurazione dei fari della Peugeot Landtrek è più simile a quella della Fiat Strada rispetto alla Fiat Toro.

Il secchio ha il grande nome Fiat sul coperchio e mantiene l’apertura convenzionale verso il basso. Gli interni sono gli stessi della Fiat Pulse, poiché il pickup Landtrek sarà più tecnologico della Strada.

La notizia che il pickup Landtrek sarà della Fiat e non della Peugeot è stata data dal canale Motores e Ação, dal giornalista Freire Neto. Subito dopo è stato pubblicato da Guia do Carro. Pochi giorni dopo, il sito web di Motor1 ha pubblicato le foto del pickup Landtrek in prova con il logo Peugeot. Infine, il sito web Autos e Segredos ha pubblicato informazioni che Fiat e Peugeot potranno condividere il ritiro.

A quanto pare anche una fonte Peugeot avrebbe rivelato che la rete dei concessionari è già stata informata che il pickup sarà venduto solo da Fiat e che il marchio francese si concentrerà sulle autovetture. Stellantis per il momento tace sull’argomento.

