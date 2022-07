Carlos Sainz penalizzato di 10 posizioni in Griglia nel GP di Francia

Il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz partirà con dieci posizioni di penalità domenica al Gran Premio di F1 di Francia, poiché il suo team ha cambiato venerdì un elemento della sua monoposto oltre la quota consentita per stagione. La Ferrari ha installato un terzo componente dell’elettronica di controllo motore sulla monoposto, superando i due autorizzati a stagione, ha affermato in un comunicato la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Carlos Sainz: lo spagnolo penalizzato di 10 posizioni in griglia nel Gran Premio di Francia

Questa modifica non regolamentare è valsa allo spagnolo una penalità fissa di dieci posizioni all’inizio del weekend di gare che si disputerà presso il circuito di Castellet vicino a Tolone. Ma Sainz potrebbe incorrere in altre penalizzazioni in caso di nuove modifiche alla sua unità di potenza, come è avvenuto per il suo compagno di squadra Charles Leclerc a Montreal.

In Canada, la Ferrari ha prima cambiato l’elettronica venerdì prima di portare un nuovissimo 4° motore per il monegasco, attuale 2° in campionato, oltre i tre autorizzati. Per questo il pilota era finito in fondo alla griglia. La penalità per Sainz era attesa questo fine settimana, dopo l’impressionante esplosione del suo motore in Austria, dove il madrileno è uscito illeso dalla sua monoposto in fiamme.

Dopo 11 Gran Premi su 22, la Ferrari ha riscontrato numerosi problemi di affidabilità del motore costringendo i suoi piloti al ritiro in più occasioni, perdendo punti preziosi contro la Red Bull del leader Max Verstappen.

Si spera ovviamente che lo spagnolo possa recuperare in gara le posizioni perse a causa di questa penalizzazione.

