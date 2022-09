Fiat: già nel 2023 le prime importanti novità

Il processo di revisione dei piani che interesseranno i costruttori italiani ricadenti sotto l’egida di Stellantis, coinvolge chiaramente anche Fiat. Se fino ad ora solamente Alfa Romeo e Maserati hanno presentato le novità più corpose, con Lancia che introdurrà la nuova Ypsilon fra poco meno di due anni, anche nel caso di Fiat si guarda già al 2023 come anno utile per presentare alcune interessanti novità. Chiaramente lo storico costruttore torinese presenterà presto dei nuovi modelli che andranno a rimpolpare una gamma già variegata e corroborata dai numeri.

I vertici del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, col CEO Carlos Tavares in testa, hanno confermato i propri impegni per il rilancio di tutti i marchi italiani che un tempo ricadevano sotto l’ala della precedente FCA. Ora il passaggio successivo è proprio quello che dovrà praticare Fiat. Il costruttore è oggi ancorato alla gamma di modelli 500 e alla Tipo, un modello comunque appena rinnovato. Secondo le ultime indiscrezioni, già a partire dal prossimo anno la gamma Fiat sarà interessata da importanti introduzioni a cominciare dal B-SUV che sarà fratello della nuova Jeep, appartenente al medesimo Segmento, e dell’Alfa Romeo.

Il B-SUV è al centro delle principali novità di Fiat

Uno dei più importanti modelli attesi per la nuova gamma a marchio Fiat è in sviluppo e lo abbiamo già visto in alcune foto spia, un nuovo B-SUV che si posizionerà al di sotto dell’attuale Fiat 500X che è cresciuto abbastanza da riempire lo spazio della compatta. Questo modello, che arriverà sul mercato durante la seconda metà del 2023, sarà il secondo prodotto presso lo stabilimento di Tychy in Polonia, insieme alla Jeep B-SUV e al sostituto dell’estinta Alfa Romeo MiTo, che sarà anche un crossover, nel caso del costruttore del Biscione.

Carlos Tavares ha sottolineato che “all’inizio del prossimo anno annunceremo il modello di Segmento B che è molto importante per l’Italia”, aggiungendo che “sarà Olivier François, a capo di Fiat, a dare notizia di questi due nuovi prodotti da Fiat”. Il manager portoghese ha anche confermato che intende portare la Nuova 500 Elettrica negli Stati Uniti, mercato in cui vede “grandi possibilità” per l’icona elettrica prodotta a Mirafiori.

La seconda grande novità sarà la sostituzione della Panda, che arriverà tra il 2023 e il 2024 con la nuova Centoventi, modello che continuerà a militare nella categoria urban e che punterà anche su uno stile da crossover più accattivante per sostituire l’iconico modello. Queste due rappresentano le immissioni in gamma più immediate per il costruttore torinese, ma l’azienda scommetterà anche su una mobilità più sostenibile facendo rivivere la denominazione storica di Topolino, sebbene si tratterà di un re-branding dell’attuale Citroen Ami elettrica.