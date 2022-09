Nuova Fiat Topolino: progetto posticipato?

Nuova Fiat Topolino dovrebbe essere una delle novità che caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana nel corso dei prossimi anni. A proposito di questo modello nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato che secondo indiscrezioni sarà una sorta di clone di Citroen Ami che tanto successo sta avendo sul mercato in Europa.

Nuova Fiat Topolino il cui debutto originariamente era previsto per il 2023 potrebbe slittare di qualche mese fino agli inizi del 2024

La nuova Fiat Topolino rispetto alla Citroen Ami avrebbe loghi e badge di Fiat e si caratterizzerebbe per avere un carattere più lussuoso rispetto al quadriciclo leggero elettrico della casa automobilistica francese. Il modello verrebbe costruito insieme alla vettura di Citroen presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Maroco.

Se inizialmente si pensava che questo veicolo potesse arrivare già nel corso del 2023, secondo le ultime indiscrezioni ci potrebbe essere qualche ritardo nel suo lancio che potrebbe invece avvenire agli inizi del 2024. Ovviamente per il momento si tratta di semplici voci come del resto sono per ora solo voci anche il ritorno di questa auto che nei decenni scorsi in vesti completamente diverse ha fatto la storia della principale casa automobilistica italiana.

Nei mesi scorsi la notizia del ritorno di una nuova Fiat Topolino nella gamma della casa di Torino ha diviso i fan del marchio automobilistico italiano. Infatti se molti sarebbero contenti di rivedere sul mercato un nome storico di Fiat, altri invece criticano l’utilizzo di questo nome per un modello che non avrebbe nulla a che vedere con la vettura originale trattandosi di un quadriciclo elettrico.

