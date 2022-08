Nuova Fiat Panda: ecco come rivoluzionerà il suo segmento

Nuova Fiat Panda è una delle auto più attese nel mondo dei motori. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso della prima metà del 2023, come confermato nei giorni scorsi dal numero uno di Stellantis, il CEO Carlos Tavares. A proposito di questa auto, si dice che oltre a rivoluzionare completamente se stessa rivoluzionerà l’intero segmento di mercato in cui si andrà a collocare.

Fiat avvierà una vera e propria rivoluzione con la nuova Fiat Panda

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda aumenterà di dimensioni ed entrerà nel segmento B del mercato con una lunghezza intorno ai 4 metri. Inoltre l’auto dovrebbe assumere le sembianze della concept car Fiat Centoventi mostrata dalla principale casa automobilistica italiana nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra.

La nuova Fiat Panda sarà una vettura solo elettrica. Non è ancora chiaro se la piattaforma che verrà utilizzata per questo modello sarà la CMP dell’ex gruppo PSA o la nuova STLA Small. Qualcuno ipotizza che sarà la prima altri invece parlano della seconda. La vettura non sarà prodotta in Italia, il luogo di produzione non è stato ancora annunciato ma è stato lasciato intendere che si tratterà di uno degli stabilimenti che il gruppo Stellantis possiede nell’est dell’Europa.

La cosa che rivoluzionerà il settore è che si tratterà di una auto elettrica a basso costo e dunque alla portata di tutti. Fiat ha detto chiaramente attraverso il suo numero uno Olivier Francois che vuole diventare una sorta di Tesla del popolo “democraticizzando” la mobilità elettrica permettendo a tutti di possedere una vettura a zero emissioni. Questo significa rapporto qualità prezzo elevato, autonomia di un certo tipo e una vettura che non avrà nulla da invidiare alle altre auto elettriche presenti sul mercato a prezzi molto più alti.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Elettrica in promozione anche ad agosto a 199 euro al mese