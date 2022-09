Alfa Romeo: pubblicato il primo episodio della docu-serie Beyond the Visible

È online l’atteso primo episodio di Beyond the Visible, la nuova docu-serie che racconta il dietro le quinte e oltre dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Per la prima volta, gli appassionati di Formula 1 e i curiosi avranno la possibilità di conoscere l’adrenalinica e sfidante quotidianità degli oltre 500 specialisti che operano incessantemente al fine di primeggiare nella competizione motoristica più seguita al mondo.

Intitolato “Before we hit the ground”, l’episodio di apertura della serie svela il duro processo di avvicinamento alle gare. Le settimane che precedono l’inizio di una nuova stagione rappresentano una fase molto importante, che viene vissuta con intensità e concentrazione totali.

Alfa Romeo: è online il primo episodio della nuova docu-serie dedicata al team di Formula 1

Sono giorni di tensione emozionale, adrenalinica attesa, preparazione mentale e fisica. Nulla di tutto ciò però traspare all’esterno. Per questo Alfa Romeo ha deciso di osare e andare “oltre il visibile”, raccontando tutto ciò che precede la prima attesissima gara inaugurale del campionato del mondo.

È in queste settimane che motivazione, passione, concentrazione diventano la chiave per perseguire un unico obiettivo comune: essere sempre più veloci. I leader del team sono i protagonisti del primo episodio. Lavorano sodo per definire strategie e obiettivi volti ad ottenere il massimo dalla squadra, mantenendo le motivazioni al livello più alto.

La partnership tra Alfa Romeo e Sauber va ben oltre la Formula 1. Del resto, la F1 è il laboratorio del cambiamento per eccellenza, pionieristica nella strategia dell’ibrido, all’avanguardia nella gestione dei big data, dell’intelligenza artificiale e nello sviluppo di software di ultima generazione, territori strategici per un marchio come il Biscione che fa dell’eccellenza tecnologica una priorità.

Due realtà votate alla performance sportiva che danno vita a un rapporto simbiotico. Il know-how e l’heritage ineguagliabile del marchio automobilistico di Arese, che dal Centro Stile di Torino collaborano a stretto contatto con la Sauber Factory di Hinwil.

Qui i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu lavorano al fianco di ingegneri e meccanici affinando strategie e soluzioni tecniche in continua evoluzione. Fondamentale e complesso è il compito affidato ai designer che lavorano alle soluzioni aerodinamiche della monoposto insieme a motoristi e telaisti, con l’obiettivo di progettare una vettura che risponda alle nuove regolamentazioni e garantendo allo stesso tempo performance d’eccellenza.

In contemporanea, oltre alla tecnica c’è una componente umana fatta di intense sedute di allenamento per arrivare alla gara in condizioni fisiche e mentali perfette, test atletici, test tecnici che simulano le attività nei paddock e provanti sessioni trascorse nel simulatore.

Beyond the Visible è un progetto molto ambizioso

Cristiano Fiorio, manager di Alfa Romeo F1 Team ORLEN, ha detto che Beyond the Visible è un progetto ambizioso che rappresenta alla perfezione i valori del marchio. Alfa Romeo dalle sue origini rappresenta la nobile sportività italiana e si è sempre contraddistinta nella sua storia per un’attitudine audace capace di trasferire emozioni viscerali a tutti gli appassionati dell’auto e delle performance.

Questo progetto non fa eccezione ed è fedele al DNA dello storico marchio italiano. Lontano dai riflettori, oltre 500 professionisti del team di Formula 1 hanno un ruolo chiave e degli obiettivi precisi e lavorano ogni giorno per rincorrere la perfezione nelle scelte strategiche, meccaniche e ingegneristiche.

Solo chi si avvicina ad essa può competere in F1. Da oggi, grazie ad Alfa Romeo, anche il grande pubblico avrà l’opportunità di conoscere e sentirsi parte di tutto ciò. “Before we hit the ground” è il primo di cinque episodi che, distribuiti durante tutta la stagione 2022, verranno pubblicati sui canali social e sul canale YouTube ufficiali del brand di Stellantis.

Nei cinque appuntamenti del progetto completamente digitale verranno raccontati tanti retroscena: scelte strategiche, allenamento dei piloti, complicatissima logistica, innovative soluzioni tecnologiche ed infinite risorse investite in ricerca e sviluppo.