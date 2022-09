Ferrari GTZ Nibbio: un esemplare in vendita in Svizzera

Nei prossimi giorni, a St. Moritz (Svizzera), sarà battuta all’asta una delle 9 Ferrari GTZ Nibbio. Ad occuparsi della vendita saranno quelli di RM Sotheby’s, grandi specialisti della materia. Le stime della vigilia si spingono fino a 900 mila franchi svizzeri che, col cambio odierno, equivalgono a quasi 920 mila euro. Non si può escludere un prezzo di aggiudicazione più alto, per la rarità del lotto.

La sessione all’incanto andrà in scena nella giornata di venerdì 9 settembre. Il modello in vendita è stato completato nel 2016, partendo da una 599 GTB Fiorano del 2008. L’inizio dei lavori di trasformazione della carrozzeria, a cura di Zagato, risale al 2015. Ci è voluto circa un anno per giungere al prodotto finale. Ben 6 mesi sono serviti per mettere a punto il colore Liquid Black usato per vestire la silhouette.

La fattura finale, per il committente, fu a suo tempo di 750 mila euro: una somma alta, ma congrua al processo che ha dato forma alle modifiche estetiche. Oggi l’esemplare di cui stiamo parlando, con telaio ZFFFD60B000164839, si propone alla tentazione dei potenziali acquirenti, in eccellente stato di forma. La Ferrari GTZ Nibbio è una vettura rara ed esclusiva. Anche se, a mio avviso, il suo look non raggiunge lo splendore dell’auto di partenza, fa colpo sul pubblico con la forza della sua dirompente personalità, che la rende inconfondibile.

Ferrari GTZ Nibbio: nel solco della tradizione

Gli appassionati più colti non faticheranno a trovare una connessione con gli stilemi classici delle opere di Zagato. Uno degli elementi che maggiormente sottolineano il rapporto è la presenza delle due gobbe sul tetto: una sorta di marchio di fabbrica della nota carrozzeria milanese.

La scelta cromatica è adeguata al look, cui si sposa alla perfezione. Il tradizionale rosso, infatti, stonerebbe un poco su questa interpretazione. La Ferrari GTZ Nibbio messa all’asta da RM Sotheby’s, come dicevamo, appartiene a una famiglia di soli 9 esemplari. Al suo attivo, in questo momento, una percorrenza di 32 mila chilometri: davvero pochi, a riprova del suo uso abbastanza limitato.

Anima viva della vettura è il motore della 599 GTB, auto da cui eredità tutta la meccanica. Si tratta di un V12 aspirato, da 6 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 620 cavalli, energici e sonori come pochi altri. Anche questo concorre al fascino del modello messo in vendita, per il quale non si può escludere un prezzo di aggiudicazione più alto delle previsioni.

Foto | RM Sotheby’s