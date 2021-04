Questa Ferrari 599 GTB Fiorano è una delle sole 30 con cambio manuale

Il 22 maggio 2021, ad Amelia Island (Florida), RM Sotheby’s terrà un’asta in cui proporrà diverse vetture molto interessanti fra cui una Ferrari 599 GTB Fiorano del 2007 in perfette condizioni. Abbiamo di fronte una delle sole 30 599 GTB Fiorano con cambio manuale a 6 marce e una delle sole 20 consegnate in Nord America. Se ciò non bastasse, la vettura ha percorso meno di 5200 km.

Introdotta nel 2006, l’auto nasconde sotto il cofano il motore F140. Si tratta di un V12 aspirato da 6 litri derivato da quello della prestante Enzo. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica di Maranello, la GTB Fiorano riesce a sviluppare una potenza di 620 CV e 607 nm di coppia massima grazie al 12 cilindri.

Ferrari 599 GTB Fiorano motore

Ferrari 599 GTB Fiorano: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare parecchio ricercato dai collezionisti

Con questi numeri, il bolide proponeva delle prestazioni molto simili a una vera supercar. Se ciò non bastasse, la Ferrari 599 GTB Fiorano è stata anche la fine di un’era per Maranello in quanto è stata l’ultima Ferrari a 12 cilindri con motore anteriore ad offrire un cambio manuale a 6 rapporti.

All’epoca, lo storico marchio modenese proponeva in alternativa un manuale automatizzato F1 a 6 velocità. Di conseguenza, soltanto 30 esemplari della 599 GTB furono equipaggiati con la trasmissione manuale a 6 marce e di questi soltanto 20 sbarcarono sulle coste nordamericane. Qualunque 599 GTB Fiorano dotata di cambio manuale è molto ricercata al giorno d’oggi per il suo fascino e per il fatto di essere l’ultima con queste caratteristiche.

Il telaio n°150861 atteso all’asta tramite RM Sotheby’s è stato consegnato nuovo in California ed è rifinito in Grigio Silverstone con interni neri. La vettura vanta diversi optional molto interessanti come impianto frenante in carboceramica, sedili in stile Daytona con inserti grigio scuro, pinze freno gialle e impianto audio Hi-Fi Bose con lettore a sei CD.

Lo stemma della Scuderia Ferrari opzionale, presente sui pannelli laterali anteriori, completano il look esterno. L’aggiunta di vari optional ha portato il prezzo finale di questo esemplare da 264.034 dollari a 312.613 dollari (218.940-259.223 euro).

Essendo stata guidata per meno di 5200 km da nuova, le condizioni estetiche e meccaniche di questa Ferrari 599 GTB Fiorano sono impeccabili. È improbabile che in futuro Ferrari costruirà un’auto come questa: prestante, potente, con cambio manuale tradizionale e soprattutto con un motore V12 aspirato dal sound incredibile e appagante.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI