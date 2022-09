Polestar ha raggiunto un accordo con Citroën sul logo

Polestar potrà finalmente commercializzare i suoi veicoli in Francia. Precedentemente il marchio svedese che lavorava a stretto contatto con Volvo sulle auto da corsa del produttore è passata sotto il controllo del suo connazionale nel 2015 per diventare la sua divisione sportiva. Appena due anni dopo, il gruppo cinese Geely, proprietario di Volvo dal 2010, ha deciso di fare di Polestar un marchio indipendente che propone auto premium elettrificate ad alte prestazioni assemblate in Cina.

Polestar trova l’accordo con Citroen e potrà finalmente vendere le sue auto anche in Francia

Nel 2019 è stata lanciata la coupé ibrida plug-in Polestar 1, limitata a 1.500 unità. La berlina elettrica Polestar 2 è nel catalogo del marchio dal 2020 ed è disponibile in diversi paesi europei. Il suo lancio in Francia era inizialmente previsto per l’inizio del 2021, ma un’azione legale avviata nel 2019 su iniziativa di Citroën è arrivata a bloccarne la commercializzazione in quel paese. Le due parti hanno appena raggiunto un accordo che apre le porte della Francia a Polestar.

Citroën ha criticato Polestar per aver utilizzato un logo troppo vicino al proprio ma anche, o anche soprattutto, a quello di DS , l’ex gamma Citroën che nel 2014 è diventata un marchio a sé stante all’interno del gruppo PSA (ora Stellantis).

Il logo Polestar simboleggia la Stella Polare da cui il produttore prende il nome, a forma di croce composta da un asse verticale e un asse orizzontale. Ma è composto da due frecce contrapposte che assomigliano a quelli di Citroën e DS.

Citroën aveva quindi citato in giudizio Polestar per contraffazione del proprio marchio. Il tribunale di Parigi aveva costretto Polestar a risarcire Citroën per 150.000 euro (0,05% della spesa pubblicitaria annua dell’attore), escluse le spese legali di 70.000 euro. Questa decisione ha finora bloccato il lancio del marchio in Francia.

La casa svedese ha contrattaccato citando in giudizio Citroën per plagio riguardante il design di alcuni cerchi. Alla fine, le due società avrebbero semplicemente posto fine a queste cause. “ Le denunce sono state ritirate. Il caso è chiuso ”, ha detto un portavoce di Citroën.

