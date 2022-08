Alfa Romeo: forte crescita delle vendite in Europa a luglio

Con il lancio di Alfa Romeo Tonale è iniziata la riscossa della casa automobilistica del Biscione sul mercato. I primi effetti di ciò si stanno iniziando a vedere ora che la commercializzazione del SUV di segmento C è stata avviata dalla casa automobilistica milanese. Infatti nelle scorse ore sono stati rivelati i dati di vendita di auto nel mercato europeo.

Alfa Romeo: buone notizie dall’Europa, a luglio vendite in forte crescita grazie a Tonale

Questi vedono Alfa Romeo sugli scudi con un incremento delle immatricolazioni nel mese di luglio del 2022 del 39 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta insomma di una forte crescita che arriva in un momento difficile per il mercato auto europeo a livello globale. Infatti in un mercato che perde l’11 per cento rispetto allo scorso anno lo storico marchio del Biscione è in netta contro tendenza rispetto al resto del settore.

Le cose dovrebbero migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi quando Alfa Romeo Tonale raggiungerà tutti i mercati europei e quando finalmente la gamma del SUV di Alfa Romeo sarà completata con l’arrivo della versione top di gamma e cioè quella con motore ibrido plug-in da 275 cavalli.

Vedremo dunque come andranno le cose nei prossimi mesi per la casa automobilistica milanese che il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto a livello globale nel corso dei prossimi anni grazie a numerosi nuovi modelli. Tra questi segnaliamo un B-SUV, le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e una nuova ammiraglia di cui al momento non si sa ancora se si tratterà di un SUV, di una berlina o di una via di mezzo.

