Nuova Opel Astra Sports Tourer da oggi è ordinabile in Italia

Di recente, Opel ha avviato la produzione nello stabilimento di Rüsselsheim della nuova generazione dell’Astra a cinque porte e da oggi è ordinabile anche la nuova Opel Astra Sports Tourer, ossia la versione station wagon.

Con il suo design Bold and Pure, la nuova sw compatta è dotata di tecnologie innovative e il posto di guida Pure Panel completamente digitale e dal funzionamento intuitivo. La nuova Astra Sports Tourer è disponibile a partire da 25.500 euro (chiavi in mano in Italia).

Nuova Opel Astra Sports Tourer: si parte da 25.500 euro per la versione entry-level

Numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia come allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento dei pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevamento della stanchezza del conducente e cruise control con limitatore di velocità intelligente fanno parte della dotazione di serie di ogni allestimento.

Come optional, invece, è possibile aggiungere il display head-up che consente a chi guida di restare sempre concentrato sulla strada. Inoltre, la vettura propone tantissimo spazio nel bagagliaio che può arrivare a 1634 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Già la versione d’ingresso garantisce prestazioni brillanti grazie al motore turbo benzina PureTech a tre cilindri da 1.2 litri a iniezione diretta che produce 110 CV di potenza ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Con la nuova Opel Astra Sports Tourer, il marchio di Stellantis porta avanti con coerenza la propria offensiva elettrica. Questa è infatti anche la prima station wagon elettrificata della casa automobilistica tedesca e può essere ordinata anche nella potente ed efficiente versione ibrida plug-in.

I prezzi partono da 36.300 euro e viene fornita con un gruppo propulsore capace di erogare 180 CV e 360 Nm di coppia massima. In aggiunta, è possibile sfruttare la modalità 100% elettrica per percorrere fino a 60 km nel ciclo WLTP senza produrre emissioni e con una singola ricarica. Proprio come l’Astra-e a cinque porte, la versione elettrica a batteria della nuova Astra Sports Tourer completerà la gamma nel corso del 2023.

Sulla parte frontale possiamo vedere il nuovo Opel Vizor caratterizzato dai fari attivi IntelliLux LED Pixel che non abbagliano. Si tratta di un sistema composto da 168 elementi LED. Abbiamo di fronte anche la prima station wagon disponibile con l’elegante finitura bicolore.

Con misure di 4642 mm di lunghezza, 1860 mm di larghezza e 1480 mm di altezza, la Sports Tourer di nuova generazione risulta pratica e rafforza ulteriormente la reputazione di Opel nel mercato delle station wagon e dimostra anche la capacità del marchio di realizzare architetture efficienti. Nonostante il passo di 2732 mm (+70 mm rispetto alla generazione precedente), è più corta di 60 mm rispetto al modello precedente grazie a uno sbalzo anteriore particolarmente ridotto.

Il sistema Intelli-Space della nuova Opel Astra Sports Tourer permette di gestire in modo più semplice la situazione se ci si trova con uno pneumatico a terra. Questo perché i kit di riparazione pneumatici e di pronto soccorso sono stipati in intelligenti vani disposti sotto il piano di carico ai quali si può accedere dal bagagliaio o dalla zona di seduta dei passeggeri.