Nuova Citroën C3 debutta ufficialmente in Brasile: prezzi e caratteristiche

La nuova Citroën C3 ha debuttato nelle scorse ore in Brasile, un modello accessibile, innovativo, pratico, intelligente e con un’attitudine da SUV. Rappresenta la grande novità di Citroën per il mercato brasiliano nel 2022.

Prima di una gamma di tre modelli sviluppati e prodotti in Sud America, la nuova C3 è una berlina moderna, forte e piena di personalità, dove la casa automobilistica francese esprime tutta la sua originalità.

Nuova Citroën C3: la versione brasiliana è stata svelata ufficialmente dopo tanta attesa

Il modello offre un’eccellente altezza da terra (una delle più alte del suo segmento) e una posizione di guida impareggiabile, oltre al riconoscibile comfort Citroën e uno dei migliori spazi interni del segmento.

Combinando le caratteristiche di una berlina con quelle di un SUV, la nuova vettura riesce ad offrire il meglio di entrambi i mondi, con un elevato livello di qualità e connettività. Posizionata nella fascia di prezzo vicino ai modelli più piccoli, ma con le dimensioni di una B-hatch, la C3 consegnerà al cliente un prodotto con l’eccellenza Citroën, un ampio abitacolo e il bagagliaio più grande tra i suoi principali concorrenti.

Vanessa Castanho, vicepresidente di Citroën Sud America, ha detto che la nuova Citroën C3 segna una nuova era per il marchio nel paese, con spazio, robustezza, attitudine da SUV e il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici. Rappresenta una parte importante della strategia di Citroën per raggiungere il 4% di quota del mercato brasiliano entro il 2024 e soddisfa i desideri dei suoi consumatori.

Per raggiungere questi obiettivi, il brand di Stellantis promuove la crescita storica delle sue concessionarie, con oltre 180 showroom sparsi in tutto il Brasile entro la fine del 2022. André Montalvão, vicepresidente commerciale di Citroën, ha dichiarato che l’azienda avrà una copertura territoriale dell’80%, rafforzando il suo rispetto per il cliente prima, durante e dopo l’acquisto.

Alla base c’è una versione modificata della piattaforma CMP

La Citroën C3 2022 è stata sviluppata da un team multiculturale in diversi continenti, oltre a beneficiare della sinergia globale di Stellantis. La sua versatilità parte da una variante della moderna piattaforma modulare CMP, che debutta nello stabilimento di Porto Real dopo un investimento di 220 milioni di R$ (42,8 milioni di euro).

Flessibile e già consolidata in diversi prodotti di successo di Stellantis, la variante della piattaforma CMP consente alla nuova C3 di combinare attributi che fino a qualche anno fa sembravano inconciliabili: praticità di una berlina, attitudine da SUV, ampio abitacolo, ampio bagagliaio e il tipico comfort di una Citroën. La tecnologia di questa nuova piattaforma ha permesso al marchio di creare un prodotto che ha soddisfatto tutti i desideri dei suoi clienti con un’accessibilità unica.

La nuova C3 arriva sul mercato più brasiliana che mai, con il 70% di nazionalizzazione, compresi i moderni motori Firefly da 1 litro ed EC5 16V da 1.6 litri prodotti negli stabilimenti di Betim e Porto Real. Il suo sviluppo ha tenuto conto della nuova realtà dell’industria globale e dell’importanza della razionalità durante tutto il ciclo di vita dell’auto. Ecco perché la nuova C3 arriva sul mercato anche con uno dei costi di manutenzione e riparazione più bassi del segmento.

Come risultato di un investimento globale di oltre 1 miliardo di R$ (oltre 194,5 milioni di euro), la nuova auto è stata sviluppata da un team di oltre 100 ingegneri, dopo aver percorso più di 1 milione di km per arrivare a un prodotto innovativo, accessibile, confortevole con la qualità che i clienti sudamericani richiedono così tanto.

La nuova Citroën C3 è l’inizio di una nuova era per il marchio, e questo è chiaro a prima vista. L’iconico double chevron ha ricevuto una nuova interpretazione con doppie linee che iniziano con i DRL a LED negli audaci fari sdoppiati, formando le linee che identificano le vetture del marchio da oltre 100 anni.

L’attitudine da SUV si presenta con un design che trasmette robustezza e forza senza essere aggressivo, con linee verticali e pieghe pronunciate lungo tutta la carrozzeria. Il frontale ha un paraurti la cui parte centrale sarà sempre di colore nero, unendo robustezza e stile e proteggendo il veicolo dai piccoli contatti. Sotto i fari si trovano i fendinebbia ausiliari, che possono essere dotati di eleganti cornici che aiutano a mettere in risalto il design unico della nuova C3.

Ai lati, il veicolo porta i segni dell’attitudine da SUV dall’alto verso il basso, a partire dalle esclusive barre al tetto, passando per le pieghe che lasciano le estremità della carrozzeria e guidano lo sguardo verso il centro.

Gli archi nei parafanghi aggiungono forza al look e proteggono anche la carrozzeria. A proposito di protezione, la Citroën C3 2022 può ricevere gli esclusivi Airbump, elementi posizionati nella parte inferiore delle portiere in grado di proteggere la carrozzeria e conferire maggiore robustezza al modello, oltre a rendere ancora più imponente lo stile.

Tutta questa audacia e versatilità continua nella parte posteriore, con i fanali che si integrano completamente nelle linee del veicolo pur mantenendo un’identità visiva unica, in modo che la nuova C3 si distingua per le strade, di giorno e di notte. Il paraurti con un grande elemento nero nella parte inferiore unisce protezione, stile e praticità, nascondendo lo sporco accumulato dalla vita di tutti i giorni.

Ecco come si presenta l’abitacolo

Non è solo all’esterno che la Citroën C3 unisce praticità, stile e audacia. I suoi interni sono stati progettati per offrire virtù normalmente presenti solo nei modelli superiori, con ampio spazio interno, il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici e il bagagliaio più grande tra i principali modelli del segmento.

Con una lunghezza di 3,98 metri e un passo di 2,54 metri, l’abitacolo della vettura offre grande comfort e una posizione di guida rialzata, come in un SUV. I suoi 1,60 metri di altezza e 1,73 metri di larghezza sono tra i migliori del segmento. Il guidatore avrà a portata di mano i principali comandi su un pannello che unisce forma e funzione.

Gli elementi cromati possono mettere in risalto le bocchette d’areazione laterali verticali mentre i diffusori centrali consentono una rapida climatizzazione in tutto l’abitacolo, grazie al climatizzatore di serie con comandi riuniti in un unico set nella parte centrale della consolle. Poiché anche lo stile deve essere accessibile, ogni C3 avrà un pannello bicolore, con un elemento centrale in Steel Grey o Metallic Blue che attraversa orizzontalmente l’intero set.

In mezzo a tutto questo c’è un’altra esclusiva della nuova vettura: il Citroën Connect Touchscreen 10”. Questo sistema multimediale riunisce, in un’interfaccia semplice ed intuitiva, i comandi di configurazione, la radio, il Bluetooth e la smartphone integration. Con esso, chiunque all’interno della vettura può utilizzare Android Auto o Apple Carplay in modalità wireless, senza bisogno di cavi, semplicemente disponendo di uno smartphone compatibile con queste due tecnologie.

Il set può essere controllato tramite lo schermo touch o i comandi integrati nel volante, che saranno sempre offerti nelle versioni con Citroën Connect Touchscreen 10”. Questa connettività totale è completata da un massimo di tre porte USB con ricarica rapida, due rivolte verso il sedile posteriore e una nella console centrale, vicino alla presa da 12V.

Il sedile posteriore con cintura a tre punti retrattile e poggiatesta in tutte le posizioni include il sistema ISOFIX, garantendo la sicurezza dei suoi occupanti, indipendentemente dall’età. La nuova C3 offre il bagagliaio più grande del segmento tra i principali concorrenti. Sono 315 litri di volume secondo lo standard VDA (367 litri nel volume netto totale) distribuiti in un vano alto e profondo, consentendo il posizionamento di diversi tipi di bagagli. Il portellone ha sempre una serratura elettrica e un’ampia apertura.

Viene proposta con due propulsori

La nuova Citroën C3 arriva in Brasile con due motorizzazioni molto apprezzate in Brasile: l’EC5 16V da 1.6 litri con potenza fino a 120 CV e 154 Nm di coppia massima e il Firefly da 1 litro fino a 75 CV e 105 Nm.

L’unità Firefly sarà sempre offerta con un cambio manuale a 5 marce mentre l’altra può essere associata a un cambio manuale a 5 rapporti o a un automatico a 6 velocità con l’opzione sequenziale, oltre all’esclusiva modalità Eco che migliora ulteriormente l’efficienza del modello. La vettura sarà inoltre dotata di serie di un indicatore di cambio marcia e di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici su tutte le versioni.

Le diverse opzioni di powertrain sfruttano la solidità della piattaforma CMP, costituita dall’86% di acciai ad alta e altissima resistenza, sospensioni anteriori indipendenti con barra stabilizzatrice e altezza minima da terra di 18 cm.

Con sbalzi anteriori e posteriori corti, la nuova C3 propone un angolo di attacco di 23° e un angolo di uscita di 39°. In una berlina con attitudine da SUV, questo significa molta più capacità di affrontare i più diversi dossi, fossi, buche e persino strade sterrate nella vita di tutti i giorni o in viaggio.

I cerchi da 15” con pneumatici 195/65 regalano più comfort senza compromettere prestazioni e sicurezza, con rollio basso e stabilità a qualsiasi velocità.

Sette allestimenti disponibili

La nuova C3 debutta nelle concessionarie brasiliane in sette allestimenti, tra cui la speciale First Edition 1.0 e 1.6. La porta d’accesso è rappresentata dalla variante Live 1.0 che arriva già completa.

Tra le principali dotazioni di serie abbiamo sterzo elettrico, aria condizionata, doppio airbag, controllo di stabilità e trazione con assistente alla partenza in salita, indicatore di cambio marcia, DRL, alzacristalli anteriori e serrature elettrici, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e pannello digitale con accensione computer di bordo.

L’allestimento Live Pack 1.0 aggiunge l’esclusivo sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay wireless e porta USB sulla consolle, volante con comandi audio e Bluetooth e sedile anteriore conducente con regolazione in altezza.

La versione Feel è disponibile con motori 1.0 o 1.6 e comprende alzacristalli elettrici, allarme perimetrale, volante regolabile in altezza, DRL a LED, cerchi in lega da 15”, barre al tetto, Chevron cromati e maniglie delle portiere in tinta carrozzeria.

Chi cerca ancora più comfort può optare per la Citroën C3 Feel Pack 1.6 con cambio automatico. L’equipaggiamento comprende retrocamera, volante con rivestimento esclusivo, cerchi in lega diamantati da 15”, fendinebbia e cambio automatico a 6 marce con possibilità della funzione sequenziale e modalità Eco.

Per celebrare questo momento importante per la C3, la casa automobilistica francese sta proponendo due versioni speciali. La prima è la First Edition con motore da 1 litro e da 1.6 litri. Viene fornita con tutte le caratteristiche delle varianti Feel Pack 1.0 e Feel Pack 1.6, un look unico e sole 2000 unità.

Le barre al tetto sono verniciate di grigio, i fendinebbia vantano una cornice bianca, le fiancate hanno gli esclusivi Airbumps e l’abitacolo adotta speciali tappetini con la scritta First Edition. Il nome della serie speciale è presente anche sulle targhette delle portiere e del bagagliaio mentre la carrozzeria è dipinta in Bitom Metallic.

La Citroën C3 First Edition avrà anche un lotto esclusivo di 100 unità, vendute esclusivamente online, chiamato Citroën C3 1st Edition NFT. I clienti che acquisteranno il modello riceveranno un NFT (token non fungibile) creato dall’artista Naíma Almeida.

Dopo l’acquisto, ogni consumatore potrà personalizzare la propria opera d’arte tramite un sito web, creando un design unico ed esclusivo. Questo lavoro sarà consegnato al cliente sotto forma di portafoglio digitale, come NFT e anche in forma fisica in una cornice acrilica.

Prezzi e colorazioni

La nuova Citroën C3 viene venduta con una garanzia di 3 anni a chilometraggio illimitato e sarà offerta in massimo cinque colori: Perla Nera Black, Banquise White, Artense Grey, Graphite Grey e Spring Blue. Il tetto Bitom sarà disponibile in due colori e potrà essere White Banquise o Black Perla Nera.

Di seguito riportiamo gli allestimenti e i prezzi nel dettaglio:

Live 1.0: 68.990 R$ (13.422 euro)

Live Pack 1.0: 74.990 R$ (14.589 euro)

Feel 1.0: 78.990 R$ (15.367 euro)

Feel 1.6 16V: 86.990 R$ (16.924 euro)

Feel Pack 1.6 16V con cambio automatico: 93.990 R$ (18.285 euro)

First Edition 1.0: 83.990 R$ (16.340 euro)

First Edition 1.6 16V con cambio automatico: 97.990 R$ (19.064 euro)