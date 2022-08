Nuova Citroen C3: prima apparizione pubblica alla 45a edizione di Expointer

Citroën è presente alla 45a edizione di Expointer, una delle più grandi fiere agricole dell’America Latina, che si svolgerà dal 27 agosto al 4 settembre al Parque de Exposições Assis Brasil, a Esteio (RS). La partecipazione del marchio sarà sottolineata dalla prima apparizione pubblica della Nuova Citroen C3 prima del suo lancio ufficiale, confermato per oggi 30 agosto.

La nuova Citroen C3 che debutta oggi in Brasile protagonista della 45a edizione di Expointer

L’unico modello con attitudine da SUV sul mercato sarà esposto, ancora coperto, fino al giorno del suo lancio ufficiale. Il pomeriggio del 30 agosto avverrà il lancio della nuova Citroen C3. La Nuova C3 offre comfort e robustezza di serie. La versatilità può essere dimostrata con il bagagliaio più grande tra i suoi principali concorrenti, oltre all’ampio spazio interno e all’esclusivo touchscreen Citroën Connect da 10 pollici con Android Auto e Apple Carplay wireless.

La Nuova Citroen C3 arriverà sul mercato offrendo una proposta unica con versatilità e accessibilità. Oltre alla Nuova C3 come attrazione principale, lo stand Citroën ospiterà altri modelli della gamma, come il SUV C4 Cactus e il furgone Ë-Jumpy, il primo modello elettrificato del marchio in Brasile, dotato di una batteria al litio pacco batterie agli ioni di 75 kWh, che garantiscono un’autonomia fino a 330 km e una capacità di carico di 1 tonnellata, rappresentando la soluzione ideale per aziende e clienti che cercano una soluzione di logistica urbana senza emissioni.

La C4 Cactus, invece, si distingue per le ampie prestazioni del suo motore 1.6 THP fino a 173 CV con cambio automatico a sei rapporti con possibilità di cambio sequenziale. Il modello è il SUV compatto più potente del Brasile, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi senza rinunciare alla versatilità.

Expointer è un evento il cui motto è “dove la tradizione incontra l’innovazione”, che incontra i pilastri di Citroën e della sua gamma, inclusa la Nuova Citroen C3. Unico SUV con un’attitudine da SUV sul mercato, si distingue per caratteristiche che normalmente si trovano nei modelli di fascia alta, come ampi angoli di ingresso e uscita, LED DRL e Citroën Connect da 10″ con Android Auto e Apple Carplay wireless.

Considerata una delle più grandi fiere agricole del paese, di rilievo nazionale e internazionale, Expointer ha generato affari per 1,6 miliardi di R$ nella sua edizione 2021 e ha ricevuto 66.200 visitatori.

