Ferrari F12berlinetta: dopo 10 anni sa ancora emozionare [VIDEO]

Tra le supercar più affascinanti per cura nei minimi dettagli della Casa di Maranello una menzione speciale se la merita tutta la Ferrari F12berlinetta. Gli appassionati del Cavallino Rampante (e in generale delle belle auto) converranno su quanto sia un modello strabiliante, da togliere il fiato. Sotto il cofano si cela la parte più interessante, lì dove alloggia il propulsore V12 aspirato. Ancora oggi il sistema riesce a garantire delle performance di rilievo assoluto. E non che sia uscita poco tempo fa, anzi.

Ferrari F12berlinetta, il tempo per lei sembra essersi fermata: va ancora come un violino

I suoi primi 10 anni di vita se li porta benissimo e se parlassimo di una persona diremmo che pare aver trovato l’elisir dell’immortalità o qualcosa di simile. Il decennio di onorata carriera non pesa affatto, anzi allo stato attuale costituisce uno dei pezzi preferiti dai collezionisti. Chi nutre un profondo interesse verso le quattro ruote, e in particolare verso il macrocosmo Ferrari, è pronto a contendersela investendo delle grosse cifre.

AutoTopNL ha sfruttato un tratto stradale dell’Autobahn privo di restrizioni per svelare le potenzialità della Ferrari F12berlinetta. Perché un conto è dire che va forte, un altro è stabilire con esattezza il picco da lei raggiunto. Il 12 cilindri conta su una cilindrata di 6.3 litri e sviluppa 740 cavalli e 690 Nm di coppia motrice massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h impiega appena 3,1 secondi e si spinge fino ai 339 km/h. Grazie agli esaltanti numeri, si tratta, in buona sostanza, del quarto modello più potente in assoluto mai progettato dalla società emiliana. I livelli raggiunti fanno venire i brividi: per “addomesticarla” servono capacità al volante non indifferenti.

Comunque, nel test di velocità eseguito da AutoTopNL, la Ferrari F12berlinetta riesce a superare al primo tentativo i 321 km/h, mentre verso la fine della clip (qui sotto condivisa) è stata in grado di toccare i 336 km/h, anche se per un breve lasso di tempo. Ora nemmeno gli scettici avranno da ridire a proposito della “cattiveria” su strada del bolide: le immagini valgono più di mille parole! Allora, siete pronti a emozionarvi? Cliccate sul tasto Play e rifatevi gli occhi!