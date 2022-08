Jeep Gladiator 2023: ecco le principali novità

Jeep Gladiator sta per entrare nel suo quarto anno di produzione presso il Toledo Assembly Complex. Gladiator spera di continuare il suo successo anche con la versione per l’anno modello 2023. Nei giorni scorsi la casa automobilistica americana ha anticipato ufficialmente quelle che saranno le novità per il 2023 per quanto riguarda il suo famoso pickup.

Ecco quali novità attendono nel 2023 Jeep Gladiator

Innanzi tutto è stato specificato che tutte le versioni di Jeep Gladiator vendute negli Stati Uniti ora indosseranno decalcomanie Gladiator con la bandiera americana su ciascun parafango anteriore. Inoltre è stato anche confermato che il colore esterno High-Velocity Yellow (PJF) sostituirà il popolare colore esterno Snazzberry (PRV). Sarà disponibile su tutti i modelli Gladiator 2023 (eccetto High Altitude) e avrà un prezzo consigliato di $ 395.

Per l’anno modello 2023, negli Stati Uniti saranno disponibili 9 livelli di allestimento per Jeep Gladiator: Sport – $37,375, Willys Sport – $40,080, Sport S – $41,170, Freedom (Limited Edition) – $46,465, Willys – $45,215, Overland – $46,975, Rubicon – $49,715, Mojave – $49,320 e High Altitude – $54,475.

Le opzioni relative alla gamma di motori rimarranno le stesse per il 2023. Il Pentastar V6 da 3,6 litri con Engine Stop/Start (ESS) rimane presente su tutta la gamma, mentre l’EcoDiesel V6 da 3,0 litri con ESS è opzionale.

Jeep Gladiator continua ad essere uno dei pochi pickup di medie dimensioni a offrire un cambio manuale a 6 marce oltre al cambio automatico TorqueFlite a 8 marce disponibile. La trasmissione a 6 velocità è di serie sui modelli Sport, Willys Sport, Sport S, Willys, Rubicon e Mojave per il 2023.

Il Pentastar V6 standard eroga 285 cavalli. I modelli equipaggiati con il Pentastar presentano fino a 1.710 libbre di carico utile e fino a 7.700 libbre di capacità di traino con il pacchetto di traino Max disponibile.

L’EcoDiesel V6 opzionale eroga 260 cavalli. Per gestire carichi di coppia maggiori, l’EcoDiesel è abbinato al cambio automatico a 8 velocità 8HP75 di origine ZF, calibrato per turni a basso numero di giri. Il passaggio al diesel ti costerà $ 4.000 per l’EcoDiesel e $ 500 per la trasmissione automatica a 8 velocità. L’EcoDiesel non è disponibile sui modelli Sport, Freedom o Mojave e non dispone di un’opzione di trasmissione manuale.

Una moltitudine di funzionalità tecnologiche, come Apple CarPlay e Android Auto, e funzionalità di sicurezza, come il monitoraggio dell’angolo cieco e il rilevamento del percorso trasversale posteriore, il cruise control adattivo e il Forward Collision Warning-Plus, migliorano il fascino di Gladiator.

Combinando le caratteristiche Jeep tradizionali con le credenziali dei veicoli pesanti, Jeep Gladiator è un veicolo unico con capacità insuperabili. Il controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie, l’attenuazione elettronica del rollio, il controllo dell’oscillazione del rimorchio, l’assistenza alla partenza in salita e il controllo della trazione in frenata sono tra le oltre 80 funzioni di sicurezza e protezione disponibili.

