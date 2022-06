Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: anche l’immagine conta

Nei giorni scorsi si è discusso abbondantemente delle parole del numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, il quale durante un’intervista ha dichiarato che l’arrivo in futuro di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio dipenderà da come andranno le vendite delle altre versioni del SUV di segmento C.

Se questo modello risulterà essere un successo commerciale allora ciò aprirà le porte anche ad altre varianti del SUV compatto tra cui appunto anche una nuova top di gamma Quadrifoglio con motore da oltre 300 cavalli e le classiche caratteristiche di una Quadrifoglio.

Ecco perché il Biscione farebbe bene a lanciare una nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio

A nostro avviso, il possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio, a prescindere da come andranno le vendite per le altre versioni del SUV già annunciate, potrebbe essere una mossa sicuramente positiva per l’immagine del Biscione e potrebbe offrire al modello una ulteriore spinta per provare a fare bene in mercati importanti come Nord America e Cina.

Dunque se davvero Alfa Romeo aspira a diventare un brand premium globale come è stato già anticipato in più occasioni, farebbe bene a pensare di portare sul mercato modelli di questo tipo. E’ anche vero che in futuro altre auto di Alfa Romeo avranno di certo una versione Quadrifoglio, ma fornire a questa gamma di auto una entry level come potrebbe essere una Tonale Quadrifoglio certamente rappresenterebbe un buon punto di inizio per la casa automobilistica milanese.

Ma già basta solo vedere il polverone che la notizia del possibile arrivo di questa variante di Tonale ha sollevato e sta sollevando a livello globale per capire come comunque un modello di questo tipo non può che fare bene ad Alfa Romeo.

Si spera naturalmente che nel corso del prossimo anno da Imparato e soci possano arrivare buone notizie in proposito. Del resto l’arrivo di un simile modello sarebbe gradito dalla maggior parte dei numerosi fan del Biscione compresi quelli che dicono di non apprezzare particolarmente questa auto. Dunque perché non farla?

