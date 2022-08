Salone dell’Auto di Parigi 2022: tutte le informazioni

Il Salone dell’Auto di Parigi 2022 si svolgerà dal 18 al 23 ottobre. Stiamo parlando di un evento ricco di storia, che per tanto tempo ha rappresentato il punto di riferimento nell’universo a quattro ruote. Il 2022 segna il suo felice ritorno sulla scena, dopo alcuni anni di assenza. Questo rende ancora più alto il tono dell’attesa. Trattandosi di un appuntamento di grande prestigio, è stato progettato un innovativo sistema di biglietteria, per soddisfare al meglio le aspettative di tutti i visitatori.

Con un accesso semplificato e snello, questi ultimi possono prenotare in anticipo il ticket sulla piattaforma mondial.paris, dove i singoli utenti saranno invitati a scegliere, oltre al giorno, l’orario di arrivo, tra molti possibili slot. Il biglietto ottenuto, da convalidare nel D-Day, durante la fascia oraria prescelta, offrirà la garanzia di sfruttare al meglio il tempo, evitando code alle casse e all’ingresso dei padiglioni, per una visita molto più comoda e rilassata.

Questo sistema di biglietteria è stato scelto per far fronte alla folla prevista e, se necessario, per rispondere in modo flessibile alle indicazioni imposte in caso di restrizioni sanitarie. Il Salone dell’Auto di Parigi 2022 vuole essere accessibile a tutti, ad un prezzo interessante.

Da martedì 18 a domenica 23 ottobre, due tariffe differenziate saranno proposte per i biglietti con fascia oraria, relative ai giorni feriali e al weekend: rispettivamente 16 e 20 euro per gli adulti. I ragazzi dai 7 ai 17 anni avranno il 50% di riduzione, quindi pagheranno rispettivamente 8 e 10 euro. Lo show sarà gratuito per i più piccoli, sotto i 7 anni. I biglietti con ingresso giornaliero libero, cioè non vincolato da fasce orarie, hanno un costo unico di 30 euro.

I ticket sono nominativi, non scambiabili e non rimborsabili. L’acquisto sarà comunque possibile presso i terminal di accoglienza del Padiglione 5.1, in base ai posti rimanenti. Per evitare possibili viaggi a vuoto, meglio seguire l’altro percorso di acquisto.

Gli orari e le date

Questa edizione della mostra aprirà i battenti secondo un programma esteso. Nella settimana dal 18 al 21 ottobre lo spettacolo sarà offerto al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 22:30. Durante il weekend del 22 e 23 ottobre, rispetto agli orari prima menzionati, ci sarà una contrazione nella giornata di domenica, quando la chiusura sarà anticipata alle 19:00.

Ormai mancano poche settimane al Salone dell’Auto di Parigi 2022, che cercherà di affermare il posto centrale giocato dai mezzi a quattro ruote nella mobilità del futuro. Questa edizione della kermesse francese ha in serbo molte novità per i visitatori e nuove funzionalità che saranno svelate nelle prossime settimane. Qui gli aggiornamenti.

Come da tanti anni, l’evento andrà in scena all’interno del Parc Paris Expo Porte de Versailles, nei padiglioni 3-4-6. I visitatori possono già iscriversi alla newsletter per ricevere regolarmente notizie dagli espositori, dal mercato e dall’organizzazione.

Accesso al Salone di Parigi 2022

Per raggiungere le aree espositive, gli organizzatori consigliano vivamente di utilizzare la rete dei trasporti pubblici.

Metropolitana

Linea 12, stazione Porte de Versailles.

Tram

Linea T2 e T3a, fermata Porte de Versailles.

Autobus

Linea 80, fermata Firmin Gillot, e linea 39, fermata Desnouettes.

Bici self-service

Stazione n° 15049 “Porte de Versailles” – 2 Avenue Ernest Renan – 1 minuto dal Parc des Expositions.

Stazione n° 15107 “Porte des Sports” – 42 Boulevard Victor – 3 minuti dal Parc des Expositions.

Stazione n° 15128 “Cadix Hameau” – 5 Rue de Cadix – 4 minuti dal Parc des Expositions.

Stazione n° 15201 “Place Amédée Gordini-Lefebvre” – Avenue de la Porte de la Plaine – 3 minuti dal Parc des Expositions.

Stazione n° 15061 “Square Desnouettes”” – 12 Square Desnouettes – 5 minuti dal Parc des Expositions.

In auto

Gli organizzatori sconsigliano di venire con la propria vettura. Se non si può fare altrimenti, ecco le informazioni che servono.

Si giunge nell’area dalle autostrade A1, A3, A14, A15, direzione Parigi. Per l’accesso dalla circonvallazione occidentale, puntare sull’uscita Porte de Sèvres o Porte de Versailles. Per l’accesso dalla tangenziale sud, puntare sull’uscita Porte de Versailles, Porte de la Plaine o Porte de Sèvres.

Il veicolo può essere lasciato in uno dei seguenti parcheggi:

Parcheggio 6 Accesso a Varsavia Insurgents Square, 75015

Parcheggio 7 Rue Marcel Yol, Vanve, 92170 Vanves

Dagli aeroporti

Con le navette aeroportuali, capolinea Porte Maillot:

Autobus Air France o navette aeroportuali di Beauvais

Metropolitana linea 1 in direzione Château de Vincennes fino a Charles de Gaulle-Étoile, linea 6 in direzione Nation fino a Pasteur, poi linea 12 in direzione Mairie d’Issy fino alla stazione Porte de Versailles – Parc des Expositions.