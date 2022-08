Jeep B-SUV: debutto ad ottobre al Salone di Parigi

Sembra sempre più probabile che il futuro Jeep B-SUV che forse si chiamerà nuova Jeep Jeepster possa essere ufficialmente presentato in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Parigi che si svolgerà nella capitale transalpina a partire dal prossimo 17 ottobre. La casa automobilistica americana infatti sarà l’unico brand non francese del gruppo Stellantis che parteciperà a quell’evento e tutto fa presagire che la sua presenza non sia casuale ma legata ad un debutto importante.

Ad ottobre il debutto di Jeep B-SUV al Salone dell’auto di Parigi

Jeep B-SUV lo abbiamo già visto prima attraverso alcune immagini teaser, successivamente anche attraverso foto spia che hanno immortalato il prototipo senza camuffamenti. Il modello è particolarmente atteso in quanto sarà il primo modello completamente elettrico nella lunga storia della casa automobilistica americana.

Con i suoi 420 cm sarà inoltre la nuova entry level della gamma del brand di Stellantis. Questo veicolo sarà costruito presso lo stabilimento Stellantid di Tychy in Polonia insieme ai SUV di segmento B di Alfa Romeo e Fiat su piattaforma dell’ex gruppo PSA la CMP.

Il SUV compatto di Jeep arriverà sul mercato nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Molto probabilmente il veicolo sarà venduto in tutto il mondo anche se almeno inizialmente si darà precedenza all’Europa.

A proposito di questo Jeep B-SUV vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane. Siamo sicuri infatti che man mano che ci avvicineremo al suo debutto ufficiale emergeranno ulteriori novità a proposito di quelle che saranno le caratteristiche di questo modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori.

