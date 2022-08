Dodge: tre ragazzini arrestati dopo aver tentato di rubare due auto in fabbrica

Le auto di Dodge negli USA vanno letteralmente a ruba. Lunedì la polizia di Detroit ha detto a Fox 2 Detroit di aver arrestato tre minori, di 11, 12 e 14 anni, all’interno dello Stellantis Detroit Assembly Complex – Jefferson mentre stavano cercando di rubare diversi nuovi modelli Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat su un lotto di proprietà del gruppo automobilistico.

Tre ragazzini di 11, 12 e 14 anni arrestati mentre tentavano di rubare alcune Dodge nello stabilimento Stellantis di Detroit

La struttura situata sul lato est di Detroit è stata afflitta nel corso degli anni da vari furti che hanno coinvolto vari modelli Dodge Hellcat e pickup Ram 1500. Il capo della divisione furti d’auto della polizia di Detroit, il tenente Clive Stewart, ha detto a Fox 2 Detroit di non aver mai visto niente di simile. “Pensano che sia divertente e non ci siano ripercussioni penali”, ha detto Stewart.

La polizia sta cercando di capire se i ragazzi stessero lavorando per adulti come parte di un giro di furti approfittando della loro giovane età per evitare guai seri. “Secondo me, penso che qualcuno un po’ più grande abbia portato questi ragazzi qui e stia ordinando loro di rubare le auto di Dodge”, ha detto Stewart.

Questa non è la prima volta che un adolescente viene arrestato dopo aver tentato di rubare veicoli nella proprietà del gruppo Stellantis. Nell’ottobre 2018, due giovani di 14 e 15 anni sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare più veicoli dallo stesso lotto. Entrambi gli adolescenti sono stati accusati di essere minorenni con sette capi di imputazione per furto di oltre 20 mila dollari, resistenza all’arresto e distruzione dolosa di proprietà.

