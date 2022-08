Citroen: sarà questo il design della futura berlina in Brasile?

Già da giugno 2021 avevamo segnalato che l’attuale programma C-Cubed, in cui si inserisce la nuova generazione della Citroen C3, dovrebbe prevedere anche lo sviluppo di una berlina compatta rivolta ai mercati emergenti. Le informazioni sono state raccolte all’epoca, soprattutto da siti Web indiani specializzati, il che è naturale poiché buona parte del programma C-Cubed è stato sviluppato dalla sede del marchio francese di quel paese.

Citroen: ecco come potrebbe essere la futura berlina a tre volumi per il Brasile

L’idea di Citroen con la nuova linea è sempre stata quella di progettare veicoli veramente competitivi per i mercati emergenti, con uno sguardo approfondito alle esigenze e ai desideri dei consumatori di questi paesi.

Come in Brasile, anche il pubblico indiano presta buona attenzione alle berline compatte. Anche con l’avanzamento dei SUV nel mercato in entrambi i paesi, le berline a tre volumi continuano ancora ad avere mercato con prezzi più convenienti, quindi si tratta di un segmento rilevante per la maggior parte dei produttori.

È importante evidenziare, nel caso brasiliano, che oltre alla nuova C3, Citroen ha già ufficializzato la produzione degli altri due fratelli della berlina sviluppati nel programma C-Cubed, uno dei quali con un debutto confermato per 2023 e il terzo membro della famiglia in arrivo nelle concessionarie dal 2024.

La scorsa settimana una foto spia pubblicata da Autos Segredos ha confermato che uno dei fratelli della nuova C3 sarà, appunto, una berlina. La novità posizionerà Citroen per la prima volta nella categoria entry del segmento, quindi concorrente di Hyundai HB20S, Chevrolet Onix Plus, tra gli altri modelli.

Vale la pena ricordare che Citroen ha sempre scelto di proporre in Brasile berline di medie dimensioni, come la C4 Pallas e, successivamente, la C4 Lounge. Prendendo come riferimento la nuova C3 già prodotta a Porto Real (RJ), il designer Kleber Silva ha fatto un esercizio di stile per immaginare come potrebbe essere l’inedita berlina.

Secondo Autos Segredos è possibile che la berlina sorella della C3 abbia il motore Stellantis 1.0 turbo sotto il cofano nelle sue versioni più costose, il che spiega l’assenza del propulsore nella gamma di Fiat Cronos 2023.

Pertanto, forse la futura berlina a tre volumi di Citroen adotterà un posizionamento di mercato leggermente superiore all’interno della categoria, lasciando Fiat Cronos come modello entry level.

Seguendo la logica, Citroën non dovrebbe nemmeno proporre cataloghi con motore 1.0 litri aspirato per la sua futura berlina. È probabile che la sorella a tre volumi della nuova C3 venga svelata il prossimo anno.

