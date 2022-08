Citroen: primo avvistamento in Brasile della nuova berlina

Stellantis sta già testando il Progetto CC22 per Minas Gerais, che darà vita ad una berlina Citroen che rivaleggerà con Onix, HB20S e Fiat Cronos. Dopo alcuni ritardi, la nuova Citroën C3 sarà lanciata il 30 agosto. Con il SUV compatto ormai pronto, Stellantis engineering mette in strada il secondo modello della C-Cubed Project, per ora chiamato Project CC22, la berlina inizierà la produzione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 presso lo stabilimento di Porto Real (RJ ).

Citroen: in Brasile primo avvistamento per la futura berlina che debutterà nel corso del 2024

Dal Brasile il sito Autos Segredos ha pubblicato le prime foto spia di questo futuro modello di Citroen. Ancora ben inscatolato, si vede poco delle sue linee, tuttavia, il prototipo CC22 indica che il debutto della casa francese nel segmento delle berline compatte avverrà in grande stile.

Precedentemente chiamata Smart Car, e ora più recente come C-Cubed, il progetto comprende un portello (CC21/nuovo C3), una berlina (CC22) e un SUV coupé a 7 posti (CC24). La piattaforma modulare CMP consente la realizzazione di modelli di diverse dimensioni. La berlina CC22 e il SUV CC24 saranno i più grandi modelli della casa francese in Brasile.

Il prototipo avvistato sfoggia ruote a cinque fori e freni a disco a quattro ruote. Se la C3 sarà l’auto da battaglia di Citroen, la berlina lascia intendere che sarà più raffinata.

Per quanto riguarda la sicurezza, la berlina Project CC22 avrà sei airbag di serie e i freni ABS obbligatori, i controlli di trazione e stabilità. Ma il marchio dovrebbe anche offrire altri sistemi di assistenza alla guida come l’avviso di cambio corsia e l’avviso di angolo cieco.

La berlina Citroën che nascerà dal Project CC22 dovrebbe essere il primo modello francese ad avere un motore 1.0 Turbo Flex 200. Inoltre, la berlina avrà il 1.3 Firefly nelle versioni entry-level.

Il motore 1.3 Firefly manterrà una potenza di 98 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min se alimentato a benzina. Con l’etanolo, la potenza è di 107 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri/min. Questo propulsore può essere associato ad un cambio manuale a cinque marce e ad un automatico CVT che simula sette marce virtuali.

